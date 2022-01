En fredag morgen pjækkede han fra skole. Hævede alt, hvad der stod på hans bankkonto og købte en enkeltbillet til London.

Det er gået 14 år siden den skæbnesvangre septembermorgen i 2007, og siden har ingen set Andrew Gosden.

Mønstereleven fra Doncaster i det nordlige England forsvandt kun få måneder efter den meget omtalte Madeleine McCann.

Men i modsætning til sagen om »Maddie«, som hele verden snart kom på fornavn med, så er der ikke mange uden for Storbritannien, der har hørt om mysteriet Andrew Gosden.

Det sidste billede af Andrew Gosden, før han forsvandt sporløst. Foto: Missing People Vis mere Det sidste billede af Andrew Gosden, før han forsvandt sporløst. Foto: Missing People

Og det på trods af, at politiet har prioriteret sagen om hans forsvinding højt i de mellemliggende år.

Det seneste livstegn fra den 14-årige dreng stammer fra et overvågningskamera på King's Cross Station i London ved frokosttid den dag, han forsvandt.

Det er dog stadig et mysterium, hvorfor han overhovedet tog til hovedstaden på egen hånd.

Tirsdag i denne uge var der så endelig nyt i sagen, skriver flere britiske medier:

Det kom nemlig frem, at politiet 8. december anholdt politiet to mænd på henholdsvis 45 og 38 år, som er mistænkt for kidnapning og menneskehandel.

Den ene af mændene er også mistænkt for at være i besiddelse af børnepornografisk materiale.

De to blev i første omgang varetægtsfængslet, men er siden blevet løsladt igen. De er dog stadig i politiet søgelys, skriver blandt andre The Guardian og Daily Mail.

Af hensyn til de pårørende og efterforskningen holdt politiet i begyndelsen kortene tæt til kroppen, og derfor er det først nu, at offentligheden hører om udviklingen i sagen.

Hvis han stadig er i live, vil Andrew i dag være 28 år.

Efter den seneste udvikling i sagen udtaler hans far, Kevin Gosden, til det lokale medie Yorkshire Live, at han er plaget af frygtelige tanker om, hvad der kan være sket sønnen.

Han forklarer, at familien forsøger ikke at blive alt for overvældede af de seneste oplysninger:

»Det er mere det, der foregår i vores hoveder. Det er klart, at nogle temmelig ubehagelige scenarier begynder at udspille sig i hovedet, men vi forsøger at lægge det til side, fordi det stadig bliver efterforsket, og bekymring bringer dig ingen steder.«

I forbindelse med anholdelserne af de to mænd, kommer politiet med en indtrængende bøn til alle, som måtte sidde inde med information om sagen.

»Vi har udsendt en række appeller i årenes løb for at finde ud af, hvor Andrew er, og hvad der skete med ham, da han forsvandt. Jeg vil opfordre alle med information, de endnu ikke har rapporteret, om at stå frem,« siger politichef hos South Yorkshire Politi, Andy Knowles, til The Guardian.