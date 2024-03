Torsdag er Bangkok blevet verdens 8. mest forurenede by. Der opfordres nu til hjemmearbejde i to dage.

I Thailand advarer myndighederne torsdag om, at forureningen i hovedstaden Bangkok og i de omkringliggende provinser har nået et usundt niveau.

Embedsmænd i hovedstaden skal derfor arbejde hjemmefra i de næste to dage. Formålet med dette er at mindske den forurening, der kommer fra storbyens tunge trafik.

Alle andre borgere i Bangkok opfordres også til at arbejde hjemmefra.

Luftforureningen er forårsaget af flere ting. Dels spiller afbrændinger relateret til dyrkelsen af afgrøder en rolle, og dels kan også industriel forurening og trafik tilskrives en del af ansvaret.

Ifølge den schweiziske virksomhed IQAir, der monitorerer luftkvalitet over hele verden, er niveauet af fine inhalerbare partikler i Bangkok 15 gange højere end det niveau, som anbefales af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Torsdag er Bangkok dermed blevet til verdens 8. mest forurenede by.

- Det bliver værre, fordi der er for meget røgdis, siger den 57-årige motorcykeltaxichauffør Kornpong Poprakun.

- Jeg har kløende øjne, fordi der er meget støv, og det er ikke nemt at trække vejret, siger han.

I et forsøg på at mindske trafikforureningen har guvernør i Bangkok, Chardchart Sittipunkt, meddelt ansatte i Bangkoks regering, at de skal arbejde hjemmefra. Andre bør gøre det samme, lød det samtidig.

Han forklarede, at nogle områder af byen har høje niveauer af forurening, og at myndighederne er klar til at håndtere situationen.

Thailands regering har tilbudt et tilskud til landmænd, som skal forhindre afbrændinger i landbruget. De har også lavet en politisk pakke, der skal gøre elektriske køretøjer billigere for landmændene.

Dertil overvejer regeringen at indføre en lovpakke om at skabe renere luft, som skal gælde transport, erhvervsliv og landbrug.

/ritzau/Reuters