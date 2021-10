Vanvid på vejene.

I cirka seks måneder har loven om vanvidsbilisme været gældende i Danmark. En lov, der i yderste konsekvens kan koste dig din bil, hvis du kører for vanvittigt.

Men hvor mange biler er egentlig blevet beslaglagt i Nordjylland? Det har B.T. undersøgt.

På landsplan har der siden den 31. marts været 586 sager om vanvidsbilisme i hele landet. I 510 tilfælde har sagerne ført til en beslaglæggelse af bilen.

Det er tal, der langt fra imponerer politiassistent Christian Berthelsen fra Nationalt Færdselscenter ved Rigspolitiet.

»I gennemsnit har vi beslaglagt tre biler om dagen. I min verden er det for mange,« siger han, men tilføjer:

»Når lovgivning træder i kraft, så går der noget tid, før folk opdager, at vi tager det seriøst. Det har vi også kunne se på andre stramninger.«

På listen over politikredse med flest beslaglæggelser indtager Nordjylland en 7.-plads.

Siden den nye love trådte i kraft, har Nordjyllands Politi de sidste seks måneder beslaglagt 42 biler.

I alt har der i Danmarks nordligste landsdel været 59 sager om vanvidsbilisme. Så i 17 af sagerne, er føreren endt med at få lov at beholde bilen.

På førstepladsen over beslaglæggelser ligger Sydsjælland og Lolland-Falster. Her har politibetjente 61 gange bedt om at få nøglerne til bilen udleveret af føren.

Ifølge færdsels- og straffeloven defineres vanvidskørsel som:

Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover

Spirituskørsel med en promille over 2,00

Selvom tallene på landsplan stadig er høje, så mener Christian Berthelsen dog, at loven har stor effekt.

»Der er ganske få, der har kørt vanvidskørsel flere gange – det er under, hvad der kan tælles på en hånd. Så selvfølgelig virker det,« siger han og uddyber:

»Man går heller ikke lige ud og låner en bil igen, for det er de færreste, der låner deres bil til en, der har mistet sin egen til politiet.«

Ifølge politiassistenten skal vi i kampen mod de gale bilister blive ved med at gøre mange af de ting, som vi allerede kender.

»Vi skal blive ved med at lave de her indsatser mod vanvidskørsel. Og så vil vi gerne holde fokus på problemet i medierne. For så håber vi over tid, at antallet af sigtelser vil falde,« afslutter politiassistent Christian Berthelsen fra Nationalt Færdselscenter ved Rigspolitiet