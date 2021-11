Det er slut med at tage chancen og køre over Storebæltsbroen, hvis det blæser kraftigt. I hvert fald når man kører i et vindfølsomt køretøj.

For Sund&Bælt ændrer nu taktik og indfører et decideret forbud mod vindfølsomme køretøjer, når det blæser kraftigt.

»Vi oplever desværre, at rigtig mange chauffører med for eksempel en tom trailer eller en tom sættevogn på lastbilen kører ud på broen, selvom vi fraråder det,« siger Kim Agersø Nielsen, der er chef for vejanlæg i Sund & Bælt, og fortsætter:

»Det kan have store konsekvenser for de øvrige trafikanter, hvis ens køretøj vælter - og dermed spærrer for den øvrige trafik. Det vil vi gerne lave om på.«

Tidligere har der kun været tale om en anbefaling fra Sund&Bælts side om ikke at køre over broen i voldsomt blæsevejr, hvis man kører i et vindfølsomt køretøj. Nu er den anbefaling blevet til decideret forbud.

»Det betyder, at det ikke er op til den enkelte chauffør at vurdere om passage af broen er forsvarligt, men at et vindfølsomt køretøj skal efterleve dette forbud uden videre,« siger Kim Agersø Nielsen.

Og allerede tirsdag formiddag måtte man tage det nye forbud i brug.

På grund af kraftig blæst blev det nemlig kort efter klokken 11 forbudt for vindfølsomme køretøjer at køre over broen - i begge retninger. Desuden har man måtte sænke hastighedsbegrænsningen på broen til 80 kilometer i timen.

Sund&Bælt oplyser, at der ofte er vindfølsomme køretøjer, som har trodset de tidligere anbefalinger. Og de ender derfor som regel med at vælte og skabe farlige situationer og ikke mindst kilometer lange køer.

Vindfølsomme køretøjer er for eksempel høje trailere, lastbiler uden eller med let last og i nogle tilfælde også campingvogne.

Allerede når det blæser 10 m/s, skal vindfølsomme køretøjer være særligt opmærksomme, når de skal over broen.

Stiger det til 15 m/s, så vil det for fremtiden altså være forbudt at køre over broen. Hvis vinden når de 25 m/s med blæst af stormstyrke, indstilles al biltrafik på broen.