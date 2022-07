Lyt til artiklen

Flirten mellem Tour de France, Danmark og det danske kongehus vil ingen ende tage.

Efter at have startet løbet med tre etaper i Danmark og siden en dansk dominans med tre danske etapesejre og Jonas Vingegaard i gult, fortsætter amorinerne med at blomstre mellem klodens største cykelløb og kongeriget Danmark.

På vej til målbyen Cahors lægger Tour de France-feltet nemlig vejen tæt forbi kongehusets slot Chateau de Cayx, som dronning Margrethe og prins Henrik erhvervede sig i 1974.

Her er prins Joachim, prinsesse Marie og fødselaren prins Felix til stede, hvor de med familien vil fejre prins Felix' 20 års fødselsdag - og fredagen krones med, at prins Joacim skal overrække den gule trøje til rytteren i front af Tour de France efter 19. etape.

Og det er slet, slet ikke tilfældigt, at det danske kongehus og Tour de France igen nærmer sig hinanden.

At ruten går forbi det danske vinslot er nemlig en særlig gestus til det danske kongehus fra Tour de France. Det fortalte Tour de France-chefen Christian Prudhomme til B.T. tidligere på året.

»Der har virkelig været en vilje fra vores side. Jeg ville have, at der var den forbindelse i Touren, som starter i Danmark. Det er en form for påmindelse om den relation, der er mellem Frankrig og Danmark. Det er en form for svar på Tour-starten sidst i løbet.«

»Der er så mange franskmænd, der ikke er klar over den dansk-franske forbindelse. Folk ved jo ikke, hvorfor de danske prinser er så dygtige til fransk. Men det er jo deres fars sprog, så der var en klar vilje om at køre så tæt på Cayx som muligt,« lød det fra Prudhomme.

Slottet ligger på prins Henriks hjemegn i Frankrig, hvor feltet kommer i mål i Cahors, og målet er ifølge Prudhomme at lave helikopterbilleder af slottet.

Tour de France-bossen havde håbet at kunne køre direkte forbi slottet, men det har vist sig umuligt, og derfor kommer feltet forbi godt 500 meter fra.

»Vi ville egentlig gerne være kørt direkte forbi, men der er en metalbro, som er for snæver, og det havde været for farligt med 15 kilometer til mål. Men vi vil gøre alt for – sammen med tv-udbyderne – at der kommer tv-billeder af slottet,« siger Prudhomme.

Kongehuset og særligt kronprins Frederik har spillet en ekstraordinær stor rolle i at få Tour de France til Danmark. Det kan du læse mere om HER.