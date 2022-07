Lyt til artiklen

Det danske kongehus har allerede sat et stort præg på dette års Tour de France, og fredag fortsætter flirten med det store franske løb.

På Kongehusets hjemmeside fremgår det således, at prins Joachim vil overvære 19. etape fredag og desuden overrække den gule trøje – præcis som kronprins Frederik gjorde det i Danmark efter 1. etape.

På 19. etape kører Tour de France-feltet nemlig i mål i den franske by Cahors, hvor det danske kongehus ejer vinslottet Chateau de Cayx.

Det er blandt andet derfor, at prins Joachim nu deltager officielt og skal med til overrækkelsen af den gule trøje, som danske Jonas Vingegaard inden starten på 18. etape sidder ganske trygt i med to minutter og 18 sekunder ned til rivalen Tadej Pogacar.

På grund af coronavirus bliver det en såkaldt teknisk overrækkelse, hvor prins Joachim vil stå på podiet og hilse på rytteren i den gule trøje – og altså ikke fysisk overrække trøjen.

Prins Joachim er i Frankrig med prinsesse Marie og familien, og fredag vil de også fejre prins Felix' 20-års fødselsdag på vinslottet.

Tidligere har Tour de France-arrangørerne gjort det klart, at det var et stort mål at få lagt Tour de France-ruten tæt på Chateau de Cayx, og det sker altså omkring 15 kilometer fra mållinjen på fredagens etape.

Feltet kommer til at køre omkring 500 meter fra slottet, men kan ikke køre helt tæt på, og det skyldes sikkerhedsmæssige årsager for rytterne.

»Vi ville egentlig gerne være kørt direkte forbi, men der er en metalbro, som er for snæver, og det havde været for farligt med 15 kilometer til mål. Men vi vil gøre alt for – sammen med tv-udbyderne – at der kommer tv-billeder af slottet,« har Tour de France-chefen, Christian Prudhomme, tidligere fortalt til B.T.