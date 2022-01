En af verdens allerstørste sportsbegivenheder har en hed royal romance kørende med det danske kongehus.

Tour de France-feltet pløjer lige igennem dronning Margrethes stenbelagte forhave, når det nordligste Grand Départ i historien skydes i gang i København 1. juli.

Det har krævet en særlig personlig tilladelse fra regenten, som da også på bemærkelsesværdig vis talte varmt om cykelløbet i sin nytårstale.

Men besøget på Amalienborg Slotsplads bliver ikke det eneste danske slot, som kommer i fokus i årets udgave af Tour de France.

ASO-chef Christian Prudhomme og kronprins Frederik. Foto: YOAN VALAT

Som en særlig gestus til det danske kongehus slanger verdens bedste cykelryttere sig på 19. etape af årets løb ganske tæt forbi Château de Cayx – vinslottet, som Dronningen og prins Henrik købte i 1974.

»Der har virkelig været en vilje fra vores side. Jeg ville have, at der var den forbindelse i Touren, som starter i Danmark,« siger Tour-chef Christian Prudhomme til B.T. og fortsætter:

»Det er en form for påmindelse om den relation, der er mellem Frankrig og Danmark. Det er et form for svar på Tour-starten sidst i løbet.«

Det særlige besøg på prins Henriks hjemegn og passagen i byen Cahors er nøje planlagt, forklarer Alex Pedersen, talsmanden for det danske ben af Tour de France:

»De har gjort alt, hvad de kunne, for at lægge ruten tæt forbi Château de Cayx. De har kæmpet for det. Det er en hyldest til det danske kongehus og selvfølgelig prins Henrik. Jeg tror, det er deres mål at lave helikopterbilleder af slottet.«

Det bekræfter Christian Prudhomme, som samtidig sætter ord på, hvorfor Tour-karavanen ikke lægger vejen direkte forbi det franske slot med de danske ejere, men i stedet passerer cirka 500 meter fra slottet.

»Vi ville egentlig gerne være kørt direkte forbi, men der er en metalbro, som er for snæver, og det havde været for farligt med 15 kilometer til mål. Men vi vil gøre alt for – sammen med tv-udbyderne – at der kommer tv-billeder af slottet.«

B.T. har tidligere fortalt, hvordan Kongehuset og især kronprins Frederik har spillet en ekstraordinær stor rolle for at trække Touren til Danmark, og det er den dansk-franske forbindelse, som Tour-organisationen ASO dyrker med besøget:

Dronning Margrethe og Prinsgemalen Henrik på deres årlige sommerferie i Chateau de Cayx i nærheden af Cahors i det sydvestlige Frankrig. Den officielle pressekonference torsdag 11. august 2005. Hundens navn er Evita. Foto: Jørgen Jessen

»Der er så mange franskmænd, som ikke er klar over det. Folk ved jo ikke, hvorfor de danske prinser er så dygtige til fransk. Men det er jo deres fars sprog. Så der var en klar vilje om at køre så tæt på Cayx som muligt,« siger Christian Prudhomme.

Besøget tæt på farens vinstokke betyder, at ringen er sluttet for Kronprinsen, der netop her for første gang stiftede bekendtskab med Tour de France:

»For mange år siden i den egn i Frankrig, hvor jeg holder ferie – min fars egn – så jeg cykelrytterne på en af etaperne køre forbi, og det var ret imponerende. Det bliver en fest – næsten et cirkus,« sagde kronprins Frederik begejstret til B.T. om udsigten til Tour de France-rutens præstation.

Tour de France 2022 begynder i København fredag 1. juli med en enkeltstart på 13 kilometer. Efterfølgende venter to etaper fra Roskilde til Nyborg og fra Vejle til Sønderborg, inden verdens bedste cykelryttere hopper i en flyver mod Nordfrankrig.