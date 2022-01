På formfuldendt fransk indtog kronprins Frederik talerstolen i Palais des Congrès i Paris.

Efter en lidt famlende begyndelse placerede han brillerne på næsen og blæste publikum bagover. Fortalte passioneret om sin stolthed over den danske Tour-start og erklærede sin kærlighed til Frankrig.

Den kommende konges optræden for verdenspublikummet var første gang, kronprins Frederik blev billedet på de tre historiske Tour de France-etaper i Danmark.

Men manden, der stod på scenen, var alt andet end en kongelig kransekagefigur, der blot var sendt på arbejde for at formidle et budskab.

Det var kulminationen på en hemmelig og krævende indsats, som Kronprinsen i årevis har været dybt involveret i for at bringe verdens største cykelløb til Danmark.

»Det første officielle, han deltog i, var ved rutepræsentationen 14. oktober sidste år. Men Kronprinsen var med i lobbyarbejdet, længe før det blev officielt.«

Det afslører talsmanden for Grand Départ Copenhagen Denmark, Alex Pedersen.

Det langstrakte arbejde med at trække Tour de France til de nordligste breddegrader nogensinde går mange år tilbage og tæller statsministre, overborgmestre og pinger, som for længst har givet slip på magten og forladt deres kontorer.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med Tour de France-trofæet under et besøg i Jelling i september. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med Tour de France-trofæet under et besøg i Jelling i september. Foto: Henning Bagger

Men Kronprinsen har – skjult i kulissen – været en konstant og vigtig faktor i at påvirke kæmpeorganisationen ASO, som ejer Tour de France.

Det hele begyndte med en middag i november 2015, hvor den danske delegation havde en royal trumf i ærmet. Her var den magtfulde Tour de France-chef, Christian Prudhomme, inviteret til en uformel seance med rigets vigtigste personer.

Der var på daværende tidspunkt ingen aftale eller kontrakt mellem ASO og Danmark, men straks efter sammenkomsten kom der skred i sagerne.

»Da vi kørte den aften, sagde Prudhomme, at han havde deltaget i mange middage med prominente gæster, men aldrig i så fint et selskab, FØR han havde lavet en kontrakt,« siger Alex Pedersen og fortsætter:

»Det var der, Prudhomme sagde, at Touren ville komme til København. Vi havde overbevist ham om, at hele Danmark stod bag det – ikke bare et par cykeltosser.«

Manden, der i høj grad havde været med til at overbevise Christian Prudhomme, var kronprins Frederik, som under mødet havde skruet op for den franske charme.

»Prudhomme og Kronprinsen sad og talte fransk igennem hele middagen. Det var også derfor, at vi blev glade for, at Kronprinsen senere takkede ja til at blive en del af det officielle program,« siger Alex Pedersen om Kronprinsens engagement i Touren.

Et engagement, der altså har vist sig at komme lige fra hjertet. Kronprinsen er selv begejstret for at hoppe på cyklen og er før blevet drillet af kronprinsesse Mary for sin tilbøjelighed til at trække i det stramme lycra-outfit.

Tour-kongen Christian Prudhomme giver kronprins Frederik en gul førertrøje under rutepræsentationen af Tour de France 2022. Den skal en anden kommende konge have. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Tour-kongen Christian Prudhomme giver kronprins Frederik en gul førertrøje under rutepræsentationen af Tour de France 2022. Den skal en anden kommende konge have. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

I en travl hverdag med formelle forpligtelser lader det til, at den kommende monark i den grad har set det som sit kald at føre det store løb fra farens fødeland til København.

»ASO er meget beæret over den store opbakning, som Kongehuset har givet til Tour de France. Både under ansøgningen, men også efterfølgende. At de ikke har sluppet det, men i stedet er blevet mere aktive. Vi er ydmyge og stolte over den opbakning,« siger Alex Pedersen.

Det bekræfter ASO-chefen Christian Prudhomme, som til B.T. igen og igen understreger, hvor imponeret han har været over Danmarks ansøgning om Tour-værtsskabet, og hvor stor en rolle særligt Kongehuset har spillet. Ikke mindste Kronprinsen.

»Vi har mødt hinanden flere gange – både i Danmark og Paris. Kronprins Frederik har altid forklaret, at han vil hjælpe, og at han ville være der. Det har han også været. Det har en enorm betydning – og en speciel betydning med de franske rødder hos den danske kongefamilie,« siger Tour-chefen.

Den franske tunge var noget, der blev lagt mærke til.

»Det, at han holdt talen på fransk i Paris, er jo noget, man aldrig ser. Alt er simpelt og gnidningsfrit med kongefamilien. Det er både prestigefyldt og simpelt. Det er endnu smukkere, mere behageligt og stærkere for os.«

Da kronprins Frederik i oktober netop tonede frem som Danmarks repræsentant for Touren med skønmalerier af det danske landskab som bagtæppe, var den særlige alliance mellem Kronprinsen og Tour-kongen Prudhomme da også tydelig.

»Prudhomme gav Kronprinsen en gul trøje, som han skulle tage med hjem til Danmark og give til prins Christian. Det var også for at takke Kongehuset for deres opbakning til Tour de France,« forklarer Alex Pedersen.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme er begejstret for Kongehuset. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tour de France-direktør Christian Prudhomme er begejstret for Kongehuset. Foto: Mads Claus Rasmussen

Der er da også kun franske lovord tilovers for det helt særlige dansk-franske samarbejde. Christian Prudhomme slår fast, at det danske Tour-kandidatur var af en uset karakter, som stadig i dag imponerer ham. Det var så stærkt, at selv den franske præsident, Emmanuel Macron, blev involveret.

»Den danske vilje – og forespørgslen på Touren – var så stærk, så velopdragen og smuk, at de højeste franske myndigheder besvarede den. Dem, der er højere oppe end os. Nu nævner jeg både præsidenten og udenrigsministeren – de er altså ikke indblandet i alle kandidaturer. Det var så stærkt, at tinderne i den franske stat besvarede det. Jeg er meget, meget imponeret. Det er en unikt kandidatur.«

Det tætte bånd mellem Kongehuset og Tour de France blev endnu en gang bekræftet, da dronning Margrethe i sin nytårstale direkte nævnte cykelløbet, som hun han da også har givet en særlig og personlig tilladelse til at køre igennem sin egen gårdsplads.

»Det er mit indtryk, at ASO føler, at det danske kongehus har gjort en kæmpe indsats og udvist stor respekt for Tour de France, og det elsker franskmændene. Det har været en kæmpe gevinst at have Kongehuset med – og det er ikke tit, at de kommer med i et projekt så tidligt,« siger Alex Pedersen.

Besøget på Amalienborg Slotsplads – og i resten af det cykelgale land mod nord – er i øvrigt langtfra det eneste danske islæt i årets Tour de France.

I løbets slutning kører rytterne nemlig igennem det område, hvor prins Henrik voksede op og bragte sin danske familie med til på ferier.

Dermed er ringen sluttet for Kronprinsen, der netop her stiftede bekendtskab med Tour de France for allerførste gang:

»For mange år siden i den egn i Frankrig, hvor jeg holder ferie – min fars egn – så jeg cykelrytterne på en af etaperne køre forbi, og det var ret imponerende. Det bliver en fest – næsten et cirkus,« forklarede kronprins Frederik til B.T. ved Tourens rutepræsentation.

Tour de France 2022 begynder i København fredag 1. juli med en enkeltstart på 13 kilometer. Efterfølgende venter to etaper, Roskilde til Nyborg og Vejle til Sønderborg, inden verdens bedste cykelryttere hopper i en flyver mod Nordfrankrig.