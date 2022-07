Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han havde så godt som sikret sig sit livs største triumf, men han havde alligevel noget helt andet i tankerne.

For da den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard torsdag triumferede på 18. etape og krydsede målstregen på Hautacam som den første, var der noget helt bestemt, der fyldte hos den 25-årige dansker.

Han måtte i kontakt med sin familie.

Derfor tog han med det samme telefonen og ringede til sin kæreste, Trine, og deres lille datter, Frida.

Et opkald, som han efterfølgende satte ord på ved det officielle pressemøde.

»Det var for at være i kontakt med dem. Mine to piger derhjemme er dem, jeg elsker mest i verden,« lød det fra Jonas Vingegaard, inden han fortsatte:

»Når jeg vinder, vil jeg dele det med min kæreste og min datter. Derfor ringer jeg selvfølgelig til dem som det første.«

Frida og Trine er sammen med sidstnævntes mor - Bagedyst-stjernen Rosa Kildahl - i Frankrig for at følge cykelløbet helt tæt. De var dog ikke til stede på dagens etape. Læs hvorfor HER.

Jonas Vingegaard satte så godt som tingene på plads torsdag, da han i suveræn stil vandt etapen på det mytiske bjerg foran rivalen Tadej Pogacar.

Den slovenske superstjerne måtte kapitulere kort inden målstregen, og derfor kom han i mål ét minut og fire sekunder efter danskeren.

Dermed fører Jonas Vingegaard Tour de France med tre minutter og 26 sekunder ned til Pogacar på andenpladsen.

Der resterer tre etaper i dette års Tour.