Torsdag: rendez-vous med den franske præsident Emmanuel Macron. Fredag: møde med Prins Joachim.

Kigger man på Jonas Vingegaards kalender i disse historiske dage, kunne man snildt forveksle ham med et statsoverhoved.

For de store kanoner står i kø for at møde den danske cykelstjerne, der formentlig kun er timer fra at sikre sig en historisk Tour de France-triumf.

»Både i går og i dag har været specielle dage,« erkendte Jonas Vingegaard efter fredagens etape i målbyen Cahors.

Jonas Vingegaard hilser på Prins Joachim. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard hilser på Prins Joachim. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Tour-feltet passerede få hundrede meter fra kongefamiliens sommerresidens Chateau de Cayx, og ved podiet stod Prins Joachim klar til at overrække feltets mytiske trikot til Jonas Vingegaard.

»Det er selvfølgelig specielt at møde prins Joachim. Prins af Danmark, det er jo noget helt specielt,« sagde Jumbo-Visma-rytteren.

Fredag var en stor dag for Vingegaards hollandske mandskab, da franske Christophe Laporte snød sprinterne og vandt etapen.

Men for Vingegaard selv kunne den formentlig ikke måle sig med torsdag, hvor han fik Tadej Pogacar til at eksplodere, kørte fra ham på vej op til Hautacam og gentog Riis' svendestykke fra 1996, da han kørte alene over målstregen iført den gule trøje efter at have mast al konkurrence.

Emmanuel Macron (th.) klapper af Jonas Vingegaard, som har fået overrakt den gule trøje. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Emmanuel Macron (th.) klapper af Jonas Vingegaard, som har fået overrakt den gule trøje. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»I går var det Macron, i dag var det Prins Joachim,« konstaterede Jonas Vingegaard, der torsdag satte ord på mødet med det franske statsoverhoved til DR.

»Det var sgu en vild oplevelse. Hold da kæft,« sagde han, nærmest i chok.

