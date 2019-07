Alt gik ikke helt efter planen for Jakob Fuglsang på fredagens bjergetape.

Den danske Astana-kaptajn havde kun en enkelt hjælperytter hen mod den sidste afslutning, og nu forklarer spanske Pello Bilbao til B.T., hvorfor han ikke sad, hvor han skulle.

»Personligt var det ikke den bedste dag. Jeg var ikke på toppen, og jeg havde maveproblemer. Det kostede på kræfterne, og jeg kunne ikke helt svare, som jeg håbede,« siger hjælperytteren, der kom i mål 20 minutter og 2 sekunder efter vinderen.

Jakob Fuglsang afslørede også i sin daglige klumme, at holdet ikke helt er, hvor de skal være. Og det kan den spanske bjergrytter godt erklære sig enig i.

Pello Bilbao er med for at være Jakob Fuglsangs sidste hjælper op ad bjergene, men fredag havde en bestemt ikke en god dag. Foto: LUK BENIES Vis mere Pello Bilbao er med for at være Jakob Fuglsangs sidste hjælper op ad bjergene, men fredag havde en bestemt ikke en god dag. Foto: LUK BENIES

»Der var nok noget af holdet, som ikke kunne udfylde deres opgaver. Men i det mindste var han stærk til sidst, og han kunne gøre et godt arbejde. Det er det vigtigste, at han er i gode dispositioner, og at han er kommet sig over styrtet. Og at han kan fortsætte på den måde.«

Astana-kaptajnen kom i mål som nummer ni på etapen i gruppen med favoritterne. Alligevel var der efterfølgende meget undren over, hvorfor danskeren var så isoleret.

Både Team Ineos og Movistar sad med flere mand, og Pello Bilbao indrømmer også, at der skal ske forbedringer.

»Vi skal oppe os på de kommende bjergetaper. Men i sidste ende handler det om at køre klogt og bruge sig selv op, når der er behov for det, men også spare lidt, når man kan.«

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Han afviser desuden, at holdet ikke skulle være 100 procent dedikerede til deres kaptajn.

»På etaper som den som i går, gælder det om at hjælpe holdet og hvis muligt forsøge at vinde etapen. Der kan være muligheder, men vi ser, for det vigtigste er at støtte Jakob,« siger han og uddyber:

»Han viser, at han er meget stærk. Vi kommer til at være fokuseret på ham, og hvis der kommer en etapesejr, er det perfekt.«

Efter fredagens etape ligger Jakob Fuglsang nummer 11 i klassementet 1 minut og 19 sekunder efter Giulio Ciccone.