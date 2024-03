»Det er umuligt at spille i den vind,« lød det fra Caroline Wozniacki.

Hun er i kamp mod kinesiske Lin Zhu, men spillet er blevet afbrudt på grund af vind - og regn - i Indian Wells, der ligger i det ellers solrige sydlige Californien.

Wozniacki nåede at tage et maraton-sæt før afbrydelsen, men der skulle et tiebreak til for den tidligere verdensetter, der nu er i kamp mod verdens nummer 62.