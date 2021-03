Søndag den 7. marts bliver formentlig en dag, som danske Clara Tauson kommer til at huske længe.

Det blev nemlig dagen, hvor hun på fornem vis sikrede sig sin første WTA-titel ved turneringen i Lyon, og søndag aften er der så også endnu mere grund til at glæde sig, hvis man er Clara Tauson.

Her blev verdensranglisten nemlig opdateret på WTA's officielle hjemmeside, og her blev forudsigelserne bekræftet – vi har igen en dansker blandt de 100 bedste i verden.

Clara Tauson har med søndagens sejr således taget et spring fra nummer 139 til en placering som nummer 96 på verdensranglisten. Det gør hende samtidig til den næstyngste spiller i top-100.

Foto: ALEXANDRE HERGOTT Vis mere Foto: ALEXANDRE HERGOTT

Det er således kun den 16-årige amerikaner Cori Gauff, der ligger nummer 40 i verden, som er yngre.

Det var da også så godt som sikkert, at Clara Tauson med en sejr i søndagens finale over schweiziske Viktoria Golubic ville tage et stort og vigtigt skridt i karrieren med en indtræden i det fornemme selskab, som top-100 i den grad må siges at være i tennis.

Alligevel så var hovedpersonen selv ikke meget for at indse, at hun havde opnået netop det, da hun blev spurgt til det på pressemødet efter sin sejr.

»Jeg tror først på, at jeg er i top-100, når jeg ser det. Det er noget, jeg har arbejdet mod i mange år. Det er da en stor bedrift, men jeg må stadig tage en dag ad gangen,« sagde Tauson, der vandt finalen i overbevisende stil med cifrene 6-4, 6-1.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Det unge stjerneskud har overrasket de fleste gennem den seneste uge, hvor hun ved turneringen i Lyon har fejet al modstand af banen.

I første runde sendte hun den førsteseedede russer Ekaterina Alexandrova ud af turneringen, og Tauson fortsatte de imponerende takter i de efterfølgende kampe.

Hun afgav således ikke ét eneste sæt på sin vej mod triumfen, der er hendes første på WTA-touren.

Udover titlen kan hun altså nu glæde sig over sin placering på verdensranglisten, der kan få stor betydning for, hvordan de kommende måneder kommer til at se ud.

De 104 bedste spillere i verden er nemlig sikret en plads ved Grand Slam-turneringerne, og formår danskeren at fastholde sin placering, så er der gode chancer for, at hun kan være med ved årets næste grand-slam-turnering, French Open, der spilles i maj.