Konstantin Koltsov er død. Han var tidligere NHL-spiller og kæreste til verdens næstbedste tennisspiller, Aryna Sabalenka.

Det store internationale nyhedsbureau Reuters fortæller, at dødsfaldet er bekræftet af Koltsovs tidligere klub, russiske Salavat Yulaev, hvor han også var træner i en periode.

»Det er med dyb sorg, at vi informerer jer om, at træneren for Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, er gået bort,« skriver de uden at nævne en dødsårsag.

Han optrådte for Belarus ved to OL og spillede i verdens bedste ishockeyliga for Pittsburgh Penguins i 00'erne.

Han stoppede karrieren i 2016, men kom igen i det offentlige søgelys i 2021, hvor han startede sit forhold til en anden af nationens store sportsstjerner i skikkelse af Aryna Sabalenka, der ligger nummer to på verdensranglisten i tennis.

Blandt andet var han til stede, da hun vandt Australian Open i januar.

Hun har endnu ikke meldt noget ud om dødsfaldet.

Det var planen, at hun skulle spille Miami Open, men det må nu været stærkt tvivlsomt, om hun stiller op til turneringen, hvor hun umiddelbart skulle spille fredag.