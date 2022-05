FC Midtjylland kan meget vel sælge et af sine helt store talenter denne sommer.

Ifølge B.T.s oplysninger er der stigende interesse for U19-landsholdsspiller Oscar Fraulo, der med et halvt år tilbage af sin kontrakt i Superliga-klubben synes mere og mere på vej videre.

I og med at den nuværende kontrakt udløber om et halvt år, kan han også frit forhandle til anden side denne sommer, hvis det ikke ender ud i et salg.

Der skulle angiveligt være stor interesse fra det tyske.

18-årige Oscar Fraulo er en vigtig figur på Danmarks U19-landshold og gjorde sig senest bemærket med en stor præstation for en uge siden i landskampen mod Tyskland, som blev besejret med 1-0.

Som spillertype er han et ret så komplet ottertalent, hvorfor de udenlandske klubber rykker på sig.

Kompetencerne findes således både i defensiven som offensiven, og han nyder godt af at have en stor motor, fart og en god teknisk pakke.

Oscar Fraulo fik sin Superliga-debut i forårspremieren mod AaB, hvor det blev til 19 minutter i nederlaget på 0-2.