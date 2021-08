Brøndby IF har forstærket Superliga-truppen. Klubben fra Vestegnen har nemlig købt Mathias Greve i Randers.

Den tidligere OB-spiller har skrevet under på en fireårig kontrakt. Det skriver Brøndby på klubbens hjemmeside onsdag aften.

Mathias Greve fortæller i en pressemeddelelse, at Brøndby er den fedeste klub i Danmark for ham lige nu.

»Sidst der var en spiller, der skiftede fra Randers FC til Brøndby IF, beskrev han det som ”sit store udlandseventyr.” Det rammer nok meget godt den følelse, jeg også står med lige nu. Brøndby IF er det første hold, men kigger efter i kalenderen, når kampprogrammet for en ny sæson offentliggøres. Nu står jeg så sammen med dem, de andre hold kigger efter i den kalender, og det glæder jeg mig helt enormt meget til.«

»Som offensiv spiller er Brøndby IF nok det fedeste, du kan komme til at spille for i Danmark pt., og jeg kommer for at være med til at give den offensiv endnu mere power. Jeg vil da gerne score nogle mål, men det er mindst lige så vigtigt for mig at gøre mine holdkammerater gode. Derfor sætter jeg også en stor ære i at have anden- og tredjesidste fod på en scoring og at knokle hårdt for holdet mod bolden.«

Fodbolddirektøren på Vestegnen, Carsten V. Jensen, er også meget tilfreds med, at Brøndby har lokket Mathias Greve fra Jylland til Sjælland.

»Mathias har jo udviklet sig til at være en Superliga-profil i sin tid i Randers FC, hvor han bare er blevet stærkere og stærkere og været en væsentlig del af den offensiv, der har voldt så mange hold problemer sidste sæson.«

»Nu kommer han med power og sin intense måde at spille på og skal bidrage i Brøndby IF. Sidste sæson var han involveret i et mål med enten assist eller scoring i lige godt hver tredje kamp. Det er en stærk statistik som midtbanespiller, og så kender han jo 3F Superligaen bedre end de fleste. Han runder snart 200 kampe i Danmarks bedste række, så det er også noget erfaring, vi får ind i truppen, selv om han stadig kun er 26 år.«

B.T. kunne allerede tidligere onsdag skrive, at Mathias Greve var til lægetjek i Brøndby.

Den 26-årige offensive profil har spillet de tre første Superliga-kampe i denne sæson. Her er det blevet til et mål og to oplæg.