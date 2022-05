Det skulle have været en flot festdag, men det er desværre også blevet et kaos af en mesterskabsfejring.

I hvert fald har vagter og ordensmagten haft utroligt svært ved at skabe trygge forhold efter kampen, hvor festen fortsatte på Østre Alle, der ligger langs Parken.

Det betød, at det var meget svært at komme væk, hvis man ikke ville deltage i den del af aftenen.

»Det hele stod stille, da vi kom ud, og vi så børn, der græd,« fortæller Anders Friis-Hansen, der kalder det 'Fucking skandaløst planlagt'.

Foto: Byrd/Nicklas Fohlmann Vis mere Foto: Byrd/Nicklas Fohlmann

Vil du sige, at det var farligt?

»Ja, det vil jeg sige. Det var utrygt.«

Han fortæller ligeledes, at han nåede at smutte ud bag en ambulance, der kæmpede sig igennem menneskemængden og skabte en åre, hvor man kunne komme ud.

Pia Lykke Wise så kampen med sin partner og to teenage-drenge, og de lykkedes også med at komme ud trods kaotiske scener.

Hun prøvede at hjælpe et par unge piger ud, men mistede dem undervejs.

»Vi så folk, der var i panik, og nogle piger, der sagde, at de ikke kunne trække vejret,« siger hun til B.T.

Hun siger, at det er under al kritik og kritiserer planlægningen og manglen på vagter, der kunne hjælpe til med at guide de store menneskemængder.

Jesper Brandt Hansen er kommet i Parken i 15 år, men aftenen blev en smule spoleret af afslutningen.

»Jeg oplevede det meget kaotisk, vil jeg sige. Det er placeringen, der er dårlig. Det er mærkeligt, at man ikke har lært noget af historikken,« siger han og fortæller, at mange var berørt af situationen.

»Man skulle have placeret scenen i Fælledparken - ikke der hvor alle skulle forbi. Det er jo håbløst.«

Københavns Politi giver denne kommentar:

»Folk står alt, alt for tæt. Der er flere meldinger om, at folk er blevet bedt om at gå tilbage for at skabe plads,« siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard til B.T.

B.T. har efterfølgende været i kontakt med FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen.

»Der var nogle udfordringer i starten, hvor mange kom ud fra stadion, mens festen begyndte. Siden er det gået forrygende, men der kommer mange mennesker, når 35.400 har været på stadion,« skriver han i en sms.