Mange forbinder de varme sommeraftener med kolde øl. Og selvom salget af almindelige øl ikke er faldet, så har det alkoholfrie ølmarked fået vokseværk.

Det skriver DR.

Bryggeriforeningen, der er brancheorganisation for danske bryggerier og tapperier, kan meddele, at salget af alkoholfrie øl er steget med 17 procent gennem de fem første måneder i år sammenlignet med sidste år.

»Det er et segment, der er i rigtig meget vækst. Det er en vild udvikling, som er i gang, og jeg er sikker på, at det kommer til at fortsætte den kommende tid,« siger varehuschef i Føtex Food på Guldsmedegade i Aarhus, Bo Bach Poulsen til DR.

Grænsen for, hvornår en øl må kalde sig alkoholfri ligger på 0,5 procent, og det betyder, at øl godt kan minde lidt om en »grøntsagssuppe«, sagde ølekspert Carsten Berthelsen, da han foretog en blindsmagning af alkoholfrie øl hos B.T. tilbage i 2020.

Dengang var øleksperten overvejende skuffet over sortimentet, men det kan være, at Carsten Berthelsen skal give de alkoholfrie øl en ny chance.

For selvom det er sværere at producere god øl med så lav en alkoholprocent, er der mange mindre bryggerier, der prøver sig frem for at mestre kunsten.

Tidligere på året kunne også Carlsberg fortælle, at deres Tuborg Classic ville komme i en alkoholfri variant.