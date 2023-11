Politikerne skal skynde sig, hvis vi skal undgå ekstremt vejr i fremtiden, lyder det fra den grønne tænketank Concito.

En FN-rapport udgivet mandag får vicedirektøren, Jarl Krausing, til at presse på for en dansk klimaafgift til landbruget samt afgifter på alle internationale flyveture.

Rapporten, som Concito har lavet i samarbejde med FN's miljøagentur, viser, at kloden er på vej mod en temperaturstigning på mellem 2,5 og 2,9 grader i år 2100. Det er meget mere end det maksimale niveau, som verdens lande oprindeligt aftalte, nemlig 1,5 grader.

Hvad sker der, hvis temperaturen er steget med 2,9 grader i 2100?

»Så vil vi opleve meget voldsomme udsving i vejr og klima. Der vil være meget højere vandstande, tørke og kraftigere storme over alt på jorden. Det vil især ramme den del af verden, der er fattigst og mest udsat. Men vi vil også mærke det i Danmark: Vi får mere regn og vandstandsstigninger, og storme bliver kraftigere. Det er en verden, vi ikke vil have.«

»Vi har allerede fået en lille forsmag på det i år med alle de vejrrekorder, der er blevet slået,« siger Jarl Krausing til B.T., men vedkender samtidig, at man ikke med sikkerhed kan kæde de to ting sammen.

Klimaprofessor på Syddansk Universitet, Sebastian Mernild, siger til TV 2, at det er »urealistisk« at nå målet om en maksimal stigning på 1,5 grader. Jarl Krausing mener omvendt, at han er »for hurtig til at afskrive målet helt.«

Hvad skal danske politikere konkret gøre, for at vi kan nå det mål?

»De skal fremrykke indfasningen af en afgift til landbruget,« siger Jarl Krausing henvisning til de politiske planer om at pålægge dansk landbrug afgift for alle drivhusgasudledninger.

Den afgift skal være fuldt implementeret allerede næste år, således at Danmark i hvert fald vil nå sit 2025-mål om en reduktion på omkring 52 procent, mener vicedirektøren.

Derudover skal der også indføres en øjeblikkelig flyafgift på al international transport, siger han.

Vi snakker om en global målsætning – hvor stor en rolle spiller lille Danmark i virkeligheden i den?

»Vi kan vise løsninger, der duer. Vi kan sætte politiske mål. Man skal se på Danmarks rolle som et laboratorium for løsninger.«