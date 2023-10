USA oplever lige nu en bølge af butikstyverier, som koster forretningerne milliarder.

Organiseret tyverier i det omfang er selvsagt et problem, som skaber debat i USA og kræver handling.

Det er forretninger som skobutikken Foot Locker, apotekskæder og byggemarkeder, der melder om problemer. Supermarkedskæden Target har de seneste fem måneder oplevet en stigning på 120 procent i antallet af tyverier, som involverede vold eller trusler om vold.

Det er en udvikling, som også er blevet politisk.

I en tale til republikanere i Californien fredag italesatte Donald Trump netop det problem i sin tale.

»Vi kan med det samme stoppe al den plyndring og tyveri. Meget simpelt: Hvis du røver en butik, så kan du fuldt ud forvente at blive skudt, når du forlader butikken,« lød det fra Trump.

Ifølge The Guardian er den kontante retorik en del af Trumps politiske mantra om at slå hårdt ned mod kriminalitet. Og løsningen med at skyde er ikke ny for den forhenværende præsident, som tidligere har foreslået at skyde migranter for at afholde dem fra at komme ind i USA.

Tidligere forsvarsminister Mark Esper har tidligere fortalt, at Trump forhørte sig om muligheden for at skyde demonstranter i forbindelse med anholdelsen af George Floyd, der døde i politiets varetægt.