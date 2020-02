Sidst Torbjørn Pedersen fra Østjylland var i Danmark, var Helle Thorning Schmidt statsminister.

Og da hun i oktober 2013 stod i Folketingssalen og diskuterede med oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen, om man kunne købe et par sko for 2.000 kroner, rejste Torbjørn Pedersen ud for at slå en verdensrekord.

Han ville i ét stræk besøge alle verdens lande. Uden at flyve en eneste gang.

Men nu, knap syv år senere, har coronavirussen fanget ham i Hong Kong og gjort fuldendelsen af hans mission langt mere besværlig, end han havde håbet.

»Jeg synes, det er tungt,« siger han, da B.T. ringer ham til ham over en forsinket og skrattende forbindelse.

Efter de knap syv års rejse har han nu nået 194 lande. Han mangler ni.

Han havde håbet at kunne blive færdig i april og vende hjem til sin forlovede. Men fordi adskillige lande i Asien har indført indrejseforbud i frygt for coronavirussen, er han strandet i Hong Kong.

»Nogle gange tænker jeg, hvor meget jeg egentlig vil det her, og hvor meget, jeg selv får ud af det. Om jeg ikke bare vil hjem og starte en familie, som jeg drømmer om,« siger Torbjørn Pedersen.

Torbjørn Pedersen er strandet i Hong Kong, hvor billedet er taget. Vis mere Torbjørn Pedersen er strandet i Hong Kong, hvor billedet er taget.

Det er TV 2 Østjylland, der først har fortalt om Torbjørn Pedersens problemer med coronavirussen.

Egentlig er Torbjørn på vej til østaten Palau. Men den lille stillehavsø har indført et landgangsforbud for sømænd i kampen mod coronavirussens spredning, fortæller Torbjørn Pedersen, og derfor har hans planer fået en lang udskydelse.

Han overvejer derfor, om han skal sejle den lange vej til New Zealand for at kunne bevæge sig mere frit videre derfra, selvom det er en utrolig lang omvej. Det er nemlig et af de få lande, han stadig mangler, ligesom Australien, Sri Lanka, Maldiverne og en gruppe af de små østater i Stillehavet stadig står på hans liste.

Torbjørn Pedersen har fortalt om sin rejse på bloggen Once Upon a Saga, der findes på Facebook og Instragram.

Et billede fra Torbjørns blog, da han kom til det 191 land, Nauru. Vis mere Et billede fra Torbjørns blog, da han kom til det 191 land, Nauru.

På tværs af de sociale medier er der 50.000 mennesker, der følger med, og hans mål med rejsen og verdensrekorden var at inspirere andre til at udforske verden. Og at vise, at det kan gøres bæredygtigt uden forurenende flyrejser.

På nuværende tidspunkt har han allerede slået verdensrekorden over besøgte lande i streg uden flyrejser. Men det er som om, det ikke er fuldendt, hvis han vender hjem inden, han har været i alle verdens lande.

På trods af at coronavirussen har udskudt hans hjemkomst til minimum sent på efteråret 2020, agter han stadig at fortsætte.