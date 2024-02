I Sverige og Norge forbereder befolkningen sig på krig – men det skal danskerne ikke gøre.

Den melding er myndighederne med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen kommet med flere gange.

Ikke desto mindre er der tegn på, at folk holder ekstra øje med overlevelses- og forberedelsesudstyr for tiden.

Det melder DBA ud fra søgninger, som danskerne foretager sig.

»Vi har jo fået at vide, at vi ikke behøver at forberede os på krig, men noget tyder jo på, at når svenskerne og nordmændene har fået modsatte besked, smitter det af på os.«

»Én ting er, hvad der bliver sagt, men det er jo tydeligt, ud fra vores data, at danskerne gør det modsatte,« fortæller Julie Schoen, presseansvarlig hos DBA.

DBA oplyser blandt andet, at søgninger som 'generator', 'CB-radio', 'håndsving', 'benzindunke', 'vanddunke' og 'sylteglas' er ekstra populære i januar i år versus januar 2023.

Også teltverdenens svar på komfur – nemlig et Trangia sæt – er 50 procent mere populært end normalt for en januar-måned.

I Sverige har man meddelt befolkningen, at man skal forberede sig på krig, og at man bør gøre sig klar til at kunne stå imod en krisesituation oven på den russiske invasion af Ukraine.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har kaldt det en dramatisk udmelding. Og hvad angår Danmark, har han udtalt, at der »ikke er nogen militær trussel mod Danmark«.

Samme melding kom Mette Frederiksen med på et pressemøde torsdag, hvor hun også sagde, at Danmark støtter Ukraine de næste ti år.

»Derfor bruger vi nogle andre ord i forhold til den nu nuværende situation (...) Jeg mener ikke, vi er der, hvor vi skal sige til danskerne, at vi skal forberede os på krig.«

»Men vi er afgjort der, hvor vi skal sige, at det er en mere urolig verden. Vi har behov for at opruste. Vi skal forberede os på, at det potentielt er en ny virkelighed, der ikke ændrer sig eller slutter igen. At det kan betyde yderligere beslutninger, også herhjemme.«

