Hellere reagere nu før det eskalerer.

Den holdning har Thomas Svenne Langkjær, der er skoleleder på Sengeløse Skole i Høje-Taastrup Kommune.

I indeværende uge har skolelederen fået nogle meldinger om hærværk mod cykler, hvoraf en har fået skåret bremsekablerne over. Noget, han selvsagt er chokeret over.

»Det er klart, at det er noget, vi tager meget alvorligt. Det er en grovhed over det normale,« siger han til B.T.

Også på Facebook bliver situationen omtalt. Her bliver det nævnt, at mindst tre cykler har fået skåret bremsekablerne over.

Andre cykler er også blevet smidt med og sparket til.

Thomas Svenne Langkjær har ikke selv set de cykler, der skulle være udsat for hærværk.

Men han har fået flere meldinger om det – og antager derfor, at det er rigtigt.

»Jeg har været leder her i godt fem år, og der har drypvist været hærværk. Men denne gang har det taget et nøk op.«

»At skære bremsekabler over er en bizar idé og fuldstændig tosset. Derfor synes jeg heller ikke, at vi skal vente på, at flere sager hober sig op. Vi skal sætte forebyggende ind.«

Skolelederen har derfor ansøgt om at få sat overvågning op ved parkeringsområdet for cyklerne i skovområdet, hvilket der bliver sat op i næste uge.

»Det kan virke drastisk.«

»Men jeg vil ikke se om en måned, at der kan være sket mere af dette grove hærværk – og vi så ikke har fået gjort det rigtige forbyggende. Jeg vil ikke tage nogle chancer. Der er tale om børn, som går mellem 0. og op til 6. klasse i dette område« påpeger han.

Overvågningen bliver sat op onsdag.

Det er forældre også blevet orienteret om via Aula, ligesom skolens personale har været i dialog med eleverne om, hvad der foregår.

»Vi har en rigtig god og tryg skole, hvor vi har en fin dialog. Når vi så får de her henvendelser, har vi en pædagogisk drøftelse på skolen.«

»Samtidig har vi også det lokale SSP med ind over, så de er orienteret og arbejder med sagen. For det er meget alvorligt, og det har karakter af noget helt grænseoverskridende hærværk.«

Sagerne er som nævnt også omtalt på Facebook.

Og de har været med til at danne det samlede billede af, at overvågning nu er nødvendigt, mener Thomas Svenne Langkjær.