Flere lærere på en skole i den sjællandske by Stenløse taler torsdag 2. september sammen. De er bekymrede. Historierne stemmer ikke overens.

En af de fire søskende, der går på skolen, siger, at de skal på ferie til Spanien, mens faren på Aula skriver, at de skal besøge deres farmor. Men en af lærerne mindes, at børnene var til deres farmors begravelse for tre år siden. Et af de andre børn fortæller en anden lærer, at de skal til det muslimske land Mauretanien i Afrika.

Den torsdag i februar advarede skolen Egedal Kommune om rejsen og fortalte om deres bekymring for børnene og håbede på handling. Det skete dog ikke, og to dage senere blev de fire børn bortført af deres far.

Den 51-årige far er nu er sigtet, varetægtsfængslet in absentia og internationalt efterlyst.

Det kan B.T. fortælle på baggrund af en underretning fra børnenes skole, hvor forløbet op til og efter rejsen til Mauretanien er beskrevet. Og her fremgår det, at Egedal Kommune ifølge skolen var advaret om rejsen.

I flere år op til rejsen var det desuden væltet ind med underretninger hos kommunen med bekymringer for børnene. Af en aktindsigt i en af de fire børns sagsakter fremgår det, at der har været 17 underretninger.

Men da en socialrådgiver i marts lukker familiens sag hos kommunen, efter de er udrejst, står der noget andet.

»Der var ikke en bekymring fra Egedal kommune for børnene inden afrejse eller om de ikke ville komme tilbage til Danmark igen,« står der i en journal fra en socialrådgiver i begyndelsen af marts.

B.T. har spurgt Egedal Kommune, hvorfor der ikke blev handlet på advarslen fra skolen om den forestående udenlandsrejse. Det har kommunen ikke svaret på, men i stedet sendt ét skriftligt svar til syv spørgsmål.

»I sager, hvor der er mistanke om mistrivsel i en familie, er der en række tiltag, som en kommune skal iværksætte, herunder socialfaglige undersøgelser, flere børnesamtaler, og relevant støtte til børnene og familien. Det har Egedal Kommune naturligvis også gjort i denne sag.«

»Vi har været til stede i familien mange timer hver uge. Det har vi selvfølgelig haft gode grunde til, men vi har ikke haft viden om, at børnene blev udsat for mishandling og vanrøgt, og der har ikke været tegn på det, mens de var i Danmark,« lyder det fra centerchef for socialområdet, Tine Vesterby Sørensen.

I underretningen fra børnenes skole, hvor det samlede forløb i sagen bliver beskrevet, står der, at rejsens sande formål var gået op for børnene knap en uge efter deres ankomst til Mauretanien. Det var ikke ferie.

Her står der, at faren »har informeret børnene om, at de aldrig kommer tilbage til Danmark (...) Det er gået op for børnene, at de blevet manipuleret til at tage afsted på 'ferie' uden at vide, at det handler om et permanent ophold i Mauretanien.«

Af skolens underretning bliver forskellige informationer og samtaler med børnene gengivet. Her står der blandt andet, at de gerne vil tilbage til Danmark, og at faren måske bortførte dem, fordi de risikerede at blive anbragt hos danske familier.

Som B.T. har beskrevet, er der i de 17 underretninger på børnene flere eksempler på, at deres 51-årige far har isoleret dem, overvåget dem i skolen og været modstander af, at de blev for danske eller kristne.

Den ældste søn, 16-årige Hassan, fik i sommer hjælp til at flygte tilbage til Danmark. Hans tre yngre søskende på 15, 13 og 10 år bor stadig i Mauretanien, hvor de ifølge Hassan er indespærret, ikke går i skole og mistrives.

Børnenes 51-årige far er sigtet for at have rejst med dem til udlandet til forhold, der bringer deres sundhed eller udvikling i fare. Han er også sigtet for vanrøgt, da børnene i det afrikanske land lever med mangel på mad, drikke og medicinsk behandling. De går ifølge anklageren heller ikke i skole og må ikke forlade deres opholdssted.

B.T. har kontaktet børnenes far for at forholde ham anklagerne og politiets sigtelser.

Han nægter, at forholdene i Mauretanien er kritisable. Han kalder beskrivelserne og anklagerne mod ham for bagvaskelse og løgne. Han siger også, at hans børn er »alt i hans liv«, og at deres tarv er vigtig for ham.

»Jeg var en eksemplarisk far i Danmark, men alt blev vendt mod mig, og jeg ved ikke hvorfor. Det er falske anklager og løgne,« skriver han blandt andet i en række beskeder til B.T.