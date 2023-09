Advarselslamperne blinkede rødt i årevis omkring en børnefamilie i Ølstykke.

Underretningerne væltede nemlig ind hos Egedal Kommune med alvorlige bekymringer for børnene frem til februar i år, hvor fire søskende blev bortført til det muslimske land Mauretanien af deres 51-årige syriske far.

B.T. har set 17 underretninger, som er løbet ind hos Egedal Kommune de seneste fire år vedrørende enten familien eller det ældste hjemmeboende barn. Underretningerne handler om mistrivsel, negativ social kontrol og stigende skolefravær.

Antallet gør indtryk på Anne Mørk, der er lektor i Jura ved Aalborg Universitet og beskæftiger sig med blandt andet børneret og socialret.

»Det lyder af voldsomt mange underretninger,« siger hun.

Anne Mørk har fået indholdet af underretningerne beskrevet overordnet. Hun kender derfor ikke detaljerne og heller ikke, hvad der ligger til grund for den socialfaglige vurdering.

Antallet af underretninger kan dog vise sig at være langt større end de 17, som B.T. beskriver.

Ifølge organisationen Ny Identitet, som er gået ind i børnenes sag, mangler de stadig at se sagsakter på de resterende tre børn i familien, hvor der også kan være individuelle underretninger på hvert enkelt barn.

Børnenes 51-årige far blev i sommer varetægtsfængslet in absentia efter et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. Han er sigtet for blandt andet frihedsberøvelse, vold og tvang. Vis mere Børnenes 51-årige far blev i sommer varetægtsfængslet in absentia efter et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. Han er sigtet for blandt andet frihedsberøvelse, vold og tvang.

De fire børn på henholdsvis 16, 15, 13 og 10 år blev i februar bortført til det nordafrikanske land Mauretanien af deres far, som er blevet varetægtsfængslet in absentia i Danmark, og han er nu internationalt efterlyst i sagen.

Den 51-årige far er sigtet for at have rejst til udlandet med sine børn til forhold, der bringer deres sundhed eller udvikling i fare og uden hensigt om at vende tilbage til Danmark. Han er desuden sigtet for vanrøgt, frihedsberøvelse, trusler, ulovlig tvang samt psykisk og fysisk vold mod børnene.

Den ældste af de fire børn, 16-årige Hassan, fik af organisationen Ny Identitet hjælp til at flygte fra Mauretanien og tilbage til Danmark i sommer. Han kan derfor nu fortælle om de forhold, hans søskende fortsat lever under. Isolering på værelser med tremmer for vinduerne og selvskade hos et af børnene.

Siden børnene blev bortført til Mauretanien i februar har B.T. set dokumentation for, at der er kommet mindst ti yderligere underretninger på dem hos Egedal Kommune foruden de 17 før rejsen. Underretningerne omhandler bekymring for børnenes situation i det afrikanske land med blandt andet episoder om vold.

Familien, som er statsløse palæstinensere, kom til Danmark med deres far i 2015 som flygtninge. Børnene har opholdstilladelse og er derfor omfattet af serviceloven, hvor kommunen skal varetage deres ve og vel.

Egedal Kommune har i sagen modtaget et erstatningskrav på 300.000 kroner fra organisationen Ny Identitet på vegne af de fire søskende ud fra påstanden om, at kommunen har svigtet sin tilsynsforpligtelse og ikke hjulpet børnene tilstrækkeligt. Kommunen afviser over for B.T., at der er hold i påstandene og anklagerne.

»Egedal Kommune har den 8. august 2023 modtaget et erstatningskrav i en konkret sag. Kravet er rejst med en påstand om, at Egedal kommune har svigtet sin tilsynsforpligtelse og ikke ydet den nødvendige sociale støtte i sagen. Vi har afvist kravet, da der har været iværksat relevant støtte, ligesom der løbende har været ført tilsyn med, om der blev leveret den rigtige hjælp i sagen,« lyder det fra centerchef for socialområdet, Tine Vesterby Sørensen.

Kunne kommunen have gjort mere? B.T. har spurgt kommunen, hvorvidt den kunne have gjort mere for børnene i sagen. Egedal Kommune har ikke haft mulighed for at svare på konkrete spørgsmål vedrørende underretninger og forløb i sagen. »I sager, hvor der er mistanke om mistrivsel i en familie, er der en række tiltag, som en kommune skal iværksætte, herunder socialfaglige undersøgelser, flere børnesamtaler, og relevant støtte til børnene og familien. Det har Egedal Kommune naturligvis også gjort i denne sag.« »Vi har været til stede i familien mange timer hver uge. Det har vi selvfølgelig haft gode grunde til, men vi har ikke haft viden om, at børnene blev udsat for mishandling og vanrøgt, og der har ikke været tegn på det, mens de var i Danmark,« lyder det fra centerchef for socialområdet, Tine Vesterby Sørensen.

Anklager om kommunalt svigt i denne type sager om bortførelser og genopdragelsesrejser er ikke enestående. For nylig har Advokatsamfundet og den juridiske tænketank Justitia stævnet de danske myndigheder på vegne af en aarhusiansk pige, der i 2018 blev sendt på genopdragelsesrejse til Somalia.

Her er Aarhus Kommune stævnet for at ignorere konkrete advarsler og for ikke at reagere effektivt.

Hassan er ikke den 16-åriges rigtige navn af hensyn til hans mindreårige søskende og sagens følsomme karakter. Redaktionen er hans sande identitet bekendt.

B.T. har kontaktet børnenes far for at forholde ham anklagerne og politiets sigtelser.

Han nægter, at forholdene i Mauretanien er kritisable. Han kalder beskrivelserne og anklagerne mod ham for bagvaskelse og løgne. Han siger også, at hans børns tarv er vigtigt for ham.