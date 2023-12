'Jeg blev simpelthen så hammertosset. Jeg blev rigtig, rigtig gal. Og jeg synes, det er noget svineri'.

Sådan siger 64-årige Thorkil Jensen fra Aalborg om den behandling, han har oplevet at modtage fra Postnord.

Som millioner af andre danskere har han købt julegaver på nettet.

Men gaven til Thorkil Jensens kone blev mere besværlig at få fat på end planlagt, beretter han over for B.T.

Og den indebar en længere køretur.

Thorkil Jensen havde købt julegaven til sin kone på nettet den 24. november med levering på hjemmeadressen i det sydlige Aalborg.

Og allerede dagen efter fik han mail fra Postnord om, at de nu havde fået pakken i besiddelse fra afsender, og at den var på vej.

Derfor undrede Thorkil Jensen sig over, at pakken ikke ankom.

Men det næste, han hørte fra Postnord, var fem dage senere, torsdag den 30. november. Her blev han i en mail forklaret, at pakkeposten klokken 17.51 havde været forbi og ikke været i stand til at levere pakken, da ingen var hjemme. B.T. har set dokumentation for korrespondancen fra PostNord.

Men Thorkil Jensen køber ikke PostNords forklaring om, at man ikke kunne levere på hans adresse.

»Vi har en dørklokke med videoovervågning, og den har ikke været aktiveret. Så hvis de virkelig har forsøgt at levere pakken, så har de ikke været det rigtige sted,« konstaterer Thorkil Jensen.

»Der var nogen hjemme hele torsdagen, så det, de siger, er ikke gangbart,« tilføjer han.

Føler du, at PostNord lyver for dig?

»Det er et stærkt ord, men ja, det gør de,« siger Thorkil Jensen.

Men Thorkil Jensens besvær med at få lov til at modtage sin kones julegave var ikke overstået.

PostNord gav nemlig besked på, at Thorkil Jensen i stedet kunne afhente sin pakke i en pakkeshop. Men ikke en af dem, som ligger tæt på hans hjem.

En søgning på PostNords hjemmeside viser således, at der inden for to kilometer af Thorkil Jensens adresse ligger seks forskellige udleveringssteder, blandt andet hos to forskellige Spar-supermarkeder samt hos en planteskole.

Den var leveret til en pakkeshop i SuperBrugsen i Svenstrup, som ifølge Google Maps ligger mere end 9 kilometer fra Thorkil Jensens adresse i det sydlige Aalborg.

»Jeg er forarget. Hvis de ikke vil levere på adressen, som jeg har betalt for, så ville jeg have foretrukket at kunne gå en tur i nærområdet og hente den,« forklarer Thorkil Jensen.

Han undrer sig gevaldigt over, at pakken i stedet er blevet lagt til udlevering i Svenstrup.

»Nu måtte jeg i stedet starte bilen og køre 18 kilometer og bruge 45 minutter på at hente julegaven. Så er der ikke meget nemt og praktisk over at handle på nettet,« konstaterer Thorkil Jensen.

Han forklarer, at han fremover vil gøre alt for at undgå at handle i netbutikker, hvor der ikke er mulighed for at vælge alternative leveringsformer til PostNord.

»Jeg kan jo blive tvunget til det, hvis det er meget specifikke ting, som man ikke kan købe andre steder. Men ellers vil jeg undgå dem,« siger Thorkil Jensen.

»Hvis jeg leverede den slags service over for mine kunder, ville jeg ikke holde særligt længe,« siger Thorkil Jensen, som er selvstændigt erhvervsdrivende.

Hos PostNord beklager presseafdelingen i et skriftligt svar, at Thorkil Jensen blev sendt ud på så lang en tur, for det var ikke meningen.

Man kalder det 'utilfredsstillende' for både kunder og PostNord selv, når der sker fejl, og pakkerne ikke bliver leveret korrekt.

Men man fastholder, at pakkeposten var forbi hans hjem.

»Vi har undersøgt sagen og kan se, at pakkebuddet har været på adressen på det givne tidspunkt, ligesom vedkommende har taget foto ved forsøg på levering,« oplyser PostNords presseafdeling.

»Desværre er der efterfølgende sket en manuel sorteringsfejl, så pakken er blevet lagt til afhentning på det forkerte posthus, og det er selvfølgelig ikke i orden,« forklarer PostNord.

»Det er svært fuldstændigt at undgå enkelte menneskelige fejl, når vi hver dag er ude med mange hundredtusind pakker, men det ændrer ikke på den dårlige oplevelse, som vi beklager mange gange,« lyder det fra PostNord.

Thorkil Jensen fortæller, at han efterfølgende afhentede pakken i Super Brugsen i Svenstrup, hvor han blev betjent af en sød medarbejder. Men hvad der var i pakken, vil han ikke sige, for det er jo en julegave.