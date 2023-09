Op til lanceringen af Novo Nordisks nye slankemiddel Wegovy gødede den danske medicinalgigant jorden for deres nye milliardsatsning ved at forsøge at påvirke debatten om overvægt.

Novo Nordisk har i flere år arbejdet for, at overvægt anses som en sygdom, og den konklusion blev også præsenteret i en podcast i mediet Heartbeats. Podcasten udkom, mens Wegovy var under godkendelse, og den var sponsoreret af Novo Nordisk.

Da Wegovy så fik sin godkendelse og blev sendt på markedet i Danmark, udgav mediet Heartbeats endnu en Novo Nordisk-sponsoreret podcast om konsekvenserne ved at leve med overvægt.

På intet tidspunkt fremgik det i de to podcasts, at deres sponsor havde en kommerciel interesse i overvægt.

Ifølge flere eksperter er den manglende åbenhed problematisk.

»Der skal være åbenhed over for forbrugeren. Er det redaktionelt indhold, eller er det i virkeligheden en reklame? Der er ikke helt klarhed omkring det, fordi emnet lægger sig så tæt op af noget, som sponsoren har en kommerciel interesse i,« forklarer seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, Marie Frank-Nielsen.

Forsker i presseetik ved RUC Maria Bendix Wittchen har samme vurdering:

»Ligesom alle andre medier skal de tydeliggøre, hvilke interesser der er på spil. Det bliver blandet rigtigt meget sammen, og det er svært for lytterne og læseren at gennemskue, hvad der er journalistik, og hvad der er kommercielle interesser for Novo Nordisk.«

(ARKIV) Novo Nordisk har i årevis arbejdet for, at overvægt betragtes som en sygdom, der kan behandles. Sideløbende har virksomheden udviklet slankemedicinen Wegovy, der omsætter for milliarder. Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere (ARKIV) Novo Nordisk har i årevis arbejdet for, at overvægt betragtes som en sygdom, der kan behandles. Sideløbende har virksomheden udviklet slankemedicinen Wegovy, der omsætter for milliarder. Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters/Ritzau Scanpix

Trods gentagne henvendelser ønsker direktør for Heartbeats, Christine Faarbæk, ikke at oplyse, hvordan samarbejdet med Novo Nordisk om de to podcast kom i gang.

I et skriftligt svar fra Novo Nordisk til B.T. fremgår det, at det var medicinalvirksomheden, der tog initiativ til de to podcasts, fordi de ønsker »at formidle de mange aspekter af svær overvægt for derigennem at gøre op med forestillingen om, at svær overvægt udelukkende er et spørgsmål om viljestyrke.«

På spørgsmålet om, hvem der rettede henvendelse til hvem og foreslog temaet overvægt, svarer Christine Faarbæk følgende første gang, B.T. henvender sig:

»Den eneste rolle Novo Nordisk har haft i forbindelse med produktionen er – ud over sponsoratet – at stille viden til rådighed for Heartbeats, herunder i form af relevant data på området, i det omfang Heartbeats har efterspurgt sådant materiale.«

Foreholdt Novo Nordisks svar om, at det er medicinalvirksomheden, der har taget initiativ, skriver Christine Faarbæk følgende svar i en ny mail:

»Som allerede nævnt af Novo Nordisk nedenfor, havde Heartbeats et ønske om at sætte fokus på formidlingen af problematikker som knytter sig til overvægt. Novo Nordisk tog derfor initiativ til at støtte produktionen, hvilket muliggjorde at Heartbeats kunne udkomme med de to podcasts.«

Hun afviser at stille op til interview i sagen, men fastholder at ville svare på skrift, som det fremgår af videoen øverst i artiklen.

(ARKIV) Mens Novo Nordisk lancerede deres nye satsning - slankemidlet Wegovy - betalte de mediet Heartbeats for podcasts om konsekvenserne ved at leve med overvægt. Foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere (ARKIV) Mens Novo Nordisk lancerede deres nye satsning - slankemidlet Wegovy - betalte de mediet Heartbeats for podcasts om konsekvenserne ved at leve med overvægt. Foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix

Novo Nordisks engagement i debatten om overvægt går helt tilbage til 2005.

Virksomheden opdagede under udviklingen af diabeteslægemidlet Victoza, at medicinen havde vægttab som bivirkning.

Og i 2018 annoncerede bestyrelsesformand for Novo Nordisk, Helge Lund, at selskabet stod overfor en strategisk omstilling, hvor de blandt andet ville prioritere udviklingen af nye præparater til svær overvægt og arbejde for, at fedme ville blive anerkendt som en sygdom og gjort til en behandlingsprioritet.

Udmeldingen kom samtidig med, at Novo Nordisk investerede massivt i udviklingen af deres nye vægttabsmedicin Wegovy, og virksomheden har gennem de seneste fem år ført et omfattende lobbyarbejde for at få defineret fedme som en sygdom, der kræver medicinsk behandling.

Novo Nordisk er samtidig den første medicinalvirksomhed, der har fået godkendt en hidtil uset effektiv vægttabsmedicin, der er en gigantisk kommerciel succes. Indtil videre har Novo Nordisk i år omsat for 107,7 mia. kroner - væksten er i høj grad drevet af lægemidlerne Wegovy og Ozempic.

Ifølge professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, bør de nuværende presseetiske regler om annoncering og redaktionelt indhold suppleres, så en virksomhed som Novo Nordisk skal angive, når de har en kommerciel interesse i et emne.

»Jeg har slået på tromme for, at de vejledende regler bør suppleres med i det mindste en forpligtelse til at angive interesser,« siger han.

»For hvad gør man, hvis der er kommercielle interesser med noget, der også har en redaktionel interesse? Et eller andet sted er det jo fint at inddrage en virksomhed som Novo Nordisk, der har stor viden på området, men de har ikke kun en interesse i oplysning, og det tager de nuværende regler ikke rigtigt højde for.«

Forskeren i presseetik Maria Bendix Wittchen mener også, det er nødvendigt med større åbenhed om sponsorerede podcasts, hvor en sponsor har en kommerciel interesse i det redaktionelle indhold:

»Der er sket en udvikling i forhold til sponsoreret indhold. Virksomheder vil gerne låne den tillid, troværdighed og legitimitet, som journalistikken har. Det kan gå ud over brugernes tillid til mediet, fordi de ikke kan gennemskue, hvorvidt de lytter til uafhængige journalistiske historier, eller om indholdet er købt og betalt af en virksomhed med særlige interesser.«

Presseansvarlig hos Novo Nordisk, Marcus Hochmuth, pointerer i et skriftligt svar, at Novo Nordisk ønsker fuld transparens.

»Vi ønsker kun åbenhed om vores rolle i samfundsdebatten, og derfor er det vigtigt for os, at sponsoratet har været tydeligt deklareret på deres platform samt nævnes i begge podcasts,« skriver Marcus Hochmuth.

Vicedirektør for Heartbeats Christine Faarbæk oplyser i et skriftligt svar, at begge podcasts er tydeligt deklareret som havende modtaget et sponsorat fra Novo Nordisk.

»Vi er derfor helt uenige i, at der skulle være tale om manglende åbenhed.«

Hvorfor lader I en medicinalvirksomhed foreslå og betale for indhold, de har en kommerciel interesse i?

»Vi ser ingen problemer i, at en virksomhed stiller et sponsorat til rådighed, så længe at sponsoratet tydeligt er deklareret (som det også er i vores produktioner), og så længe, at virksomheden ikke har nogen indflydelse på den redaktionelle produktion,« fremgår det af Christine Faarbæks svar.

Hun påpeger, at det er Heartbeats, der har bestemt det redaktionelle indhold, men svarer ikke på, om Novo Nordisk foreslog temaet overvægt, da de tog initiativ til at sponsorere de to udsendelser.