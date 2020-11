»Næste skridt må være, at regeringen stiller sig til rådighed og besvarer offentlighedens helt berettigede spørgsmål om, hvordan Nordjylland kan gå fra et potentielt Wuhan til ingen fare i løbet af blot 14 dage«.

Sådan lyder det i en leder skrevet af Nordjyskes chefredaktør, Karl Erik Stougaard, i kølvandet på, at regeringen torsdag ophævede en række af de restriktioner, som blev pålagt regionen på grund af smitte af coronavirus fra mink til mennesker.

Lempelserne betyder, at nordjyder ikke længere frarådes at rejse til resten af landet. Restauranter og caféer kan åbne fra fredag, ligesom der også bliver åbnet for den kollektive trafik samt kultur- og fritidsliv.

Endelig lempes også restriktioner for daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser fra mandag.

En særlig variant af corona-virus, der var opstået i mink, var årsagen til, at store dele af nordjylland måtte lukke ned. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere En særlig variant af corona-virus, der var opstået i mink, var årsagen til, at store dele af nordjylland måtte lukke ned. Foto: Mads Claus Rasmussen

I sin leder stiller chefredaktøren en række spørgsmål, som han mener, at statsminister Mette Frederiksen endnu ikke har svaret på:

Han vil f.eks. gerne vide, hvordan beboerne i de syv nordjyske kommuner, der har været pålagt restriktioner, skal tolke regeringens nye opfordring til at have ‘færrest mulige kontakter’, og om dette så er mere restriktivt end den generelle opfordring til danskerne.

Karl Erik Stougaard kunne også godt tænke sig at vide, hvorfor turisterhvervet i de syv kommuner fortsat skal pålægges hindringer, når alle andre erhverv nu stilles på lige fod med resten af landet.

Han ville også gerne have besvaret spørgsmålet om, hvorvidt regeringen overreagerede:

»...og ja, sådanne spørgsmål får let bagklogskabens skær over sig, men det hører med, at borgmestre og vi her på Nordjyske har stillet spørgsmålet fra begyndelsen, så det fortjener et svar. Der har trods alt været tale om de største begrænsninger på bevægelsesfriheden i Danmark siden besættelsen,« skriver han.