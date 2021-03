Da den 37-årige frisør Edel Cecilie Handeland 21. december lagde saks og trimmer på hylden for at holde juleferie, var hun lykkelig uvidende om, at det skulle blive sidste gang i månedsvis, at hun skulle få en indtægt.

For efterfølgende er hendes privatøkonomi blevet drænet måned for måned, og nu er hun ved at være desperat.

»Jeg har ingen muligheder for at gå ned at købe noget. Der er minus på begge mine konti, og Dankortet er spærret,« siger hun.

B.T. har bedt statsminister Mette Frederiksen om at forholde sig til Edel Cecile Handelands situation. Du kan læse Mette Frederiksens svar på den erhvervsdrivendes spørgsmål til hende senere i denne artikel.

Edel Cecilie Handeland har siden august haft egen frisørsalon, men drømmen om at være selvstændig er blevet forvandlet til noget nær et mareridt. For ifølge den 37-årige har hun ikke set en eneste krone fra de hjælpepakker, der skulle være kommet hende til gode som følge af tvangslukningen gennem vinteren. Derfor har hun ikke kunnet betale løn til sig selv.

»Det er mega stressende. Mine faste udgifter er tilmeldt betalingsservice, så jeg plejer at have styr på mine regninger. Men nu ligger jeg søvnløs. Det går mig sgu på,« siger Edel Cecilie Handeland om ikke at være sikker på, hvordan hun skal betale sine regninger.

»Jeg har en bank, som har været meget fin og givet mig kassekredit i et par måneder. Jeg regnede stærkt med, at jeg ville have fået kompensation for længst, men nu er det igen blevet den første i måneden, og så skal jeg igen ringe rundt til banken og forsikringsselskabet og beklage, at jeg ikke kan betale,« siger hun.

Edel Cecilie Handeland er mor til en søn på otte år og en datter på 11 år. Børnene har godt bemærket den nuværende knaphed i hjemmet i Grindsted, lyder det.

»De ved udmærket godt, at jeg ikke har penge lige nu. Min dreng spurgte, om han måtte få et spil til 30 kroner, men så måtte jeg fortælle ham, at det har jeg ikke råd til.«

Edel Cecilie Handeland priser sig lykkelig for, at hun ikke er enlig mor. For havde det ikke været for den 37-åriges kæreste, skulle hun formentlig have lånt penge hos venner og familie, fortæller hun.

»Han betaler de huslige udgifter og sørger for mad på bordet og tag over hovedet,« siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen besøgte mandag B.T.s redaktion. Her havde hun indvilget i at svare på læsernes spørgsmål. Edel Cecilie Handeland var blandt dem, der greb muligheden for at skrive til regeringslederen:

Ansøgning om kompensation B.T. har set Edel Cecilie Handelands ansøgning om kompensation afsendt til Erhvervsstyrelsen 11. februar.

'Jeg har ikke råd til at betale mine regninger og ej heller ikke råd til at forsørge mine to børn. Mit spørgsmål til dig, Mette, er – hvornår kommer hjælpen?'

»Jeg forstår frustrationen fuldstændig. Du vil gerne have lov til at lukke din butik op og begynde at tjene penge igen. Det har du al min sympati i forhold til,« lød det indledningsvist fra Mette Frederiksen.

Statsministeren gav ikke noget svar på, hvornår Edel Cecilie Handeland kan tage imod kunder igen. Men hun gav udtryk for, at hun vil holde øje med, at små selvstændige får, hvad de er berettiget til.

»Vi er ikke der endnu, hvor vi kan åbne hele landet op. Desværre heller ikke liberale erhverv.«

Mette Frederiksen svarede mandag på B.T.-læseres spørgsmål.

»Men hvis du er en af dem, som skal have hjælp via hjælpepakke, så skal du jo også have udbetalt de penge. Jeg ved, at der er masser af hjælpepakker, der bliver udbetalt, og at meget fungerer, men der er altså også noget, der ikke fungerer.«

Statsministeren fortsatte:

»Vi må én gang til sørge for, at man i Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriet gør alt, hvad man overhovedet kan. Når vi har valgt at vedtage hjælpepakker og valgt at bruge pengene, så skal de selvfølgelig også ud at virke. Jeg beklager de fejl og forsinkelser, der måtte være. Det er ikke godt nok,« sagde Mette Frederiksen.

Edel Cecilie Handeland er nogenlunde tilfreds med Mette Frederiksens respons.

»Det er et nemt og overfladisk svar, men hvad kunne jeg også forvente? Jeg ved jo godt, at hun ikke kan give mig en dato og sætte pengene ind på min konto med det samme. Men det er fedt at blive hørt, og jeg følte faktisk, at hun tænkte lidt over det. Jeg håber inderligt, at hun tager problemstillingen til sig.«