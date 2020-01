'Martin' hedder ikke Martin.

Men 'Martin' vil ikke have, at hans rigtige navn kommer frem i offentligheden. For så er han bange for, at gruppen af unge drenge kommer efter ham eller hans familie.

Den gruppe af unge drenge, der siden sommer har skabt uro og utryghed blandt borgerne ved Christianshavns Torv.

De har slået og sparket på tilfældige. Overfaldet en hjemløs flere gange. Og så har de flere gange stået helt oppe i hovedet på 'Martin'.

Og det værste er altså, at de har gjort det i efterhånden mange måneder.

Har du oplevet af blive chikaneret eller haft problemer med drengegruppen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Drengegruppen bevæger sig ofte rundt i en samling på 10-15 mennesker, og flere borgere beskriver dem til at være mellem 15 og 18 år.

'Martin' bor selv tæt ved Christianshavns Torv, og da han i sommer så dem for første gang, tog han kontakt til dem.

»De stod og kastede med en masse løbehjul og smadrede dem ud på cykelstien, så folk ikke kunne komme forbi. Derfor gik jeg over til dem og sagde, om de ikke skulle finde et andet sted at lege,« fortæller han til B.T.

Det var dog her, at det gik op for 'Martin', at drengegruppen ikke bare fjollede rundt, men ledte efter en konflikt.

»Da jeg sagde det, kom 'gruppens leder' lyn hurtigt helt op i hovedet på mig. Man kunne mærke, at han bare ventede på anledningen til at klappe mig en,« husker han.

Men 'Martin' søger ingen slåskampe, så han vendte sig om og gik væk, hvilket dog ikke blev taget godt imod af drengegruppen.

'Fucking nar', 'fucking racist' og flere andre ting blev der råbt.

Siden har 'Martin' har to andre episoder med drengene, hvor han også pædagogisk har forsøgt at få dem til at stoppe med deres destruktive opførsel, og begge gange blev han også truet af gruppen.

Han er dog langt fra den eneste, der har stiftet bekendtskab med den ubehagelige drengegruppe.

'Martin' har talt med adskillige naboer, der er rystede over situationen, og på Facebook-gruppen 'Os fra Christianshavn' beskriver flere, hvordan drengegruppen har hærget Christianshavn Torv med slag og spark mod tilfældige mennesker, hærværk og chikaner.

»Det er som en dårlig parodi på en amerikansk film, hvor gruppens leder kommer gående med sine følgere bagved og søger efter konflikter. Det skal stoppes, for folk er meget utrygge,« siger han.

I den seneste udgave af gadeavisen Hus Forbi bliver problematikken med drengegruppen også belyst, og her står en hjemløs frem og fortæller om, hvordan han flere gange er blevet overfaldet af drengene.

I et af tilfældene kommenterede han, at de kastede en pizzabakke afsted mod en ældre dame med rollator, men det ville drengene ikke finde sig i.

Den hjemløse mand blev nemlig straks overfaldet af gruppen, der efterlod ham med en rift i hovedet og en hævet læbe, inden flere personer på Christianshavns Torv kom til og reddede ham.

Til B.T. oplyser Københavns Politi, at man er bekendt med situationen.

»I nærpolitiet er vi meget opmærksomme på, at en gruppe af unge gennem en periode har spredt utryghed og chikaneret folk på Christianshavns Torv. Der er tale om unge under 18 år, så vi arbejder tæt sammen med SSP og kommunen om at få løst problematikken,« siger politikommissær Mikkel Christiansen, der er leder af Københavns Politis nærpoliti på Amager og Christianshavn.

Politikredsen gør dog også klart, at det er svært decideret at fjerne de unge fra torvet.

»Vi har øget vores tilstedeværelse på torvet og har flere gange haft den mobile politistation sat op på stedet. Hvis vi får kendskab til, at de unge begår noget ulovligt, kan vi give dem en bøde eller sigte dem – men det betyder ikke nødvendigvis, at vi kan fjerne dem fra torvet,« siger Mikkel Christiansen.