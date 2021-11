»Køge Handelsgymnasium er på beklagelig vis nødsaget til at aflyse debatarrangementet den 2/11. Aflysningen kommer i kølvandet på, at vi i formiddags blev vidne til et forfærdeligt dødsfald fra en elevs side.«

Sådan står det skrevet i en mail, som flere lokalpolitikere fra Enhedslisten i henholdsvis Stevns, Solrød og Køge modtog forinden en tværkommunal valgdebat på Køge Handelsgymnasium, hvor de skulle oplyse de studerende.

Men hvad kandidaterne ikke vidste, var, at mailen var falsk. For valgdebatten var ikke aflyst, og der var – heldigvis – ikke sket noget dødsfald.

19-årige Otto Mortensen, der stiller op for Enhedslisten i Stevns Kommune, var en af dem, som modtog mailen.

Han fortæller, at den fremstod oprigtig, og den endda var afsluttet med en »venlig hilsen« fra 'Hans Agertoft', der angiveligt skulle være gymnasiets uddannelses- og afdelingsleder.

»Da jeg fik mailen, tænkte jeg, at det var en voldsom begivenhed, men jeg accepterede det selvfølgelig og stillede ikke yderligere spørgsmål på grund af mailens karakter, da det ville være upassende,« fortæller Otto Mortensen, der første gang fortalte historien til TV 2 Lorry.

Sådan lød mailen, som Otto Mortensen og flere af Enhedslistens lokalpolitikere modtog forinden valgdebatten. Vis mere Sådan lød mailen, som Otto Mortensen og flere af Enhedslistens lokalpolitikere modtog forinden valgdebatten.

Beskeden var udelukkende henvendt til Enhedslistens kandidater. Og det var først flere dage senere, det gik op for Otto Mortensen, at beskeden var usand.

»Nogle dage efter (at valgdebatten fandt sted, red.) møder jeg en kandidat fra De Radikale, som spurgte mig, hvor jeg blev af, og det undrede jeg mig meget over, fordi jeg jo havde fået mailen,« fortæller Otto Mortensen til B.T.

19-årige Otto Mortensen modtog forinden en valgdebat på Køge Handelsskole en besked, som senere viste sig at være falsk. Vis mere 19-årige Otto Mortensen modtog forinden en valgdebat på Køge Handelsskole en besked, som senere viste sig at være falsk.

Otto Mortensen undersøgte derfor sagen nærmere, og her fandt han ud af, at det hele var fup, idet afsenderens navn var fiktivt.

»Det er en ærgerlig og irriterende situation. Både fordi det er en korrumpering af den demokratiske deltagelse og proces, men også fordi det var et arrangement målrettet unge, hvilket jeg gerne vil have deltaget i,« siger han og påpeger, at det i forvejen er svær målgruppe at fange politisk.

Gitte Christensen, der er kontaktperson for Enhedslisten i Stevns, ærgrer sig ligeledes over hændelsen.

»Meget kan man opleve i det politiske liv, men det her overskrider simpelthen alt. Man vil jo aldrig stille spørgsmålstegn ved, om et dødsfald er rigtigt. Det tager man for gode varer med det samme,« påpeger hun.

Hun fortæller derfor også, at sagen er blevet ført videre til politiet, hvor hun håber, de kan opklare, hvem der står bag.

»Jeg håber, politiet kan spore det. For de (som står bag beskeden, red.) skal ikke bare sidde og klappe i hænderne og tro, at de har taget røven på Otto,« fortæller Gitte Christensen, der er kontaktperson for Enhedslisten i Stevns, til B.T.

I den falske mail var det Køge Handelsgymnasium, der var den påståede afsender. Foto: Google Street View Vis mere I den falske mail var det Køge Handelsgymnasium, der var den påståede afsender. Foto: Google Street View

B.T. har været i kontakt med Køge Handelsgymnasium, der fremstår som den påståede afsender af den falske mail. Og ifølge gymnasiets rektor, Jonas Lindelof, var skolen slet ikke klar over, at mailen var blevet sendt før for ganske nylig.

»Vi er rigtig ærgerlige over, det er sket,« siger han og fortsætter:

»Vi havde gjort et stort nummer ud af valgdebatten, og vi har slet ikke været klar over, at beskeden er blevet sendt rundt før i går formiddags. Og hvor den kommer fra, ved vi ikke, for der findes slet ikke nogen her, som har det navn,« fortæller han til B.T.

Trods den bedrageriske mail, er Otto Mortensen dog alligevel fyldt op med gåpåmod, og han fortæller da også, at han har lært lidt af hændelsen:

»Jeg er blevet mere opmærksom på, hvem der er afsender på beskeder under valgkampen,« afslutter han.