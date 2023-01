Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligere blev borgerne bedt om ikke at ryge, når hjemmehjælperen var på besøg i deres hjem. Nu er det blevet et krav, at de ikke gør det.

Det fremgår, ifølge Nordjyske, af en ny pjece udleveret til borgerne i Thisted Kommune.

Der skal også være luftet ud, inden hjemmehjælperen kommer på besøg.

Til Nordjyske fortæller Nina Odde, der er leder af hjemmeplejen i Thisted Kommune.

»Langt, langt de fleste borgere respekterer, at de ikke må ryge, når medarbejderne er i deres hjem,« forklarer Nina Odde og fortsætter:

»Vi er mere udfordrede af, at det ofte sker, at der ikke luftes ud, inden vi kommer. Medarbejder har altid ret til at forlade hjemmet, hvis der ryges eller ikke luftes ud, men det er vist et af de tilfælde, hvor medarbejderne sætter borgernes behov højere end deres egne, eller undlader at tage en konflikt om det.«

Kommunen har i mange år haft en pjece om de ansatte i hjemmeplejen, og om deres krav på et ordentligt arbejdsmiljø.

Tidligere blev der i den blot henstillet til, at borgeren ikke røg, når hjemmeplejen var på besøg.

Når man modtager hjælp fra hjemmeplejen i eget hjem, bliver det til en arbejdsplads, og det kan give udfordringer i mødet mellem serviceloven og arbejdsmiljøloven.