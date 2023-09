Der er tale om proportioner og tal, som næsten er ubegribelige.

Skal man tro en tidligere embedsmand i den kinesiske regering, så er landets akutte problem med boligsektoren blevet et ustyrligt monster. I flere år er betegnelsen spøgelsesbyer blevet brugt om det ukontrollerede byggeboom blandt kinesiske ejendomsselskaber, der har efterladt millioner af tomme hjem.

Men ifølge He Keng, som tidligere har stået i spidsen for den centrale myndighed for statistik, så er der ikke tale om millioner, men derimod mere end en milliard tomme boliger. Og selv Kina har ikke nok mennesker.

»Hvor mange ledige hjem er der nu? Hver ekspert giver deres meget forskellige tal, hvor det mest ekstreme er tomme hjem nok til tre milliarder mennesker. Det er nok lidt for højt, men 1.4 milliarder mennesker vil formentlig ikke kunne udfylde dem,« sagde han forrige uge.

Det betyder, at der i Kina er så mange tomme boliger, som enten er solrigt, men ikke bygget, eller færdigbygget, men ikke solgt, at selv hele landets befolkning ikke ville kunne udfylde dem, hvis de ville.

Og det har dermed skabt de såkaldte spøgelsesbyer med tårnhøje ejendomme, som aldrig er blevet solgt.

Norske Dagbladet skriver, at det ikke alene er et kinesisk problem.

Boligmarkedet udgør mellem en fjerdedel og en tredjedel af Kinas økonomi, og kollapser markedet, så kan det sende chokbølger ud i resten af verden og potentielt starte en ny global finanskrise.

Det kan i hvert fald risikere at være et problem, som vi i Europa også komme til at mærke.

Det har Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, forleden udtalt til Ritzau.

»Ultimativt er udfordringen, at mange kineseres opsparing ligger i ejendomme, som de kan se bliver mindre værd. Det påvirker forbrugslysten for 1,4 milliarder mennesker, hvilket i særdeleshed smitter af på Europa. Vi har nemlig en meget høj samhandel med Kina – også betydeligt højere end USA.«

Det skulle især være coronapandemien, som har fået ejendomsmarkedet til at hive i bremsen.

Efterspørgslen er faldet, men ejendomsselskaberne har stadig sat det ene nye projekt i gang efter det andet.

Som eksempel på det kinesiske ejendomsmareridt er ejendomsgiganten Evergrande, hvor al handel med selskabets aktier er blevet stoppet på børsen i Hongkong forleden. Det skyldes, at Evergrande igen stod til at have problemer med at afbetale på en voldsom gæld.