Symptomerne kan variere fra person til person. Fra milde til alvorlige tegn.

Mælkeallergi kan give blandt andet maveproblemer, udslæt og vejrtrækningsproblemer.

Derfor er det heller ikke for godt, at kæden Normal har solgt chokoladekiks med forkert varedeklaration.

Normals leverandør af Lu Prince Biscuit Chocolate 130 gram har fejlagtigt mærket produktet med, at det indeholder spor af mælk.

Men det viser sig, at produktet reelt indeholder mælk.

Kunder med mælkeallergi skal derfor ikke spise produktet, advarer Normal.

»Normal beklager naturligvis ulejligheden,« skriver kæden i en pressemeddelelse.

Kunder med mælkeallergi kan returnere chokoladekiksene i Normals butikker og få pengene retur.

Alternativt kan man kassere produktet.

Chokoladekiksene er solgt i Normal butikker over hele landet.

Kæden, der er kendt for at sælge hverdagsproduker som for eksempel barbergrej, hårplejeprodukter og makeup, har mere end 80 butikker rundt omkring i Danmark.

Normal åbnede sin første danske butik i april 2013.