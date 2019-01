De populære parkerings-apps kan miste stedsansen, viser ny test.

Fejringen af bryllupsdagen endte med at blive ekstra dyr for 70-årige Jørgen Hoppe og hans hustru.

Efter et veloverstået restaurantbesøg i det indre København ventede der en parkeringsafgift på 790 kroner under vinduesviskeren, selvom han havde betalt for parkering med én af de populære parkerings-apps.

»Det overraskede mig. Jeg havde ikke forestillet mig, at det kunne ske. Jeg var sikker på, at det var en fejl,« siger han til DR P4 København.

Men parkeringsafgiften var ikke en fejl.

Jørgen Hoppe havde parkeret sin bil på et privat parkeringsområde, men betalt for at holde parkeret på gaden lige uden for p-området. Det kunne han bare ikke se på sin app Easy Park.

»Vi talte om det hele vejen hjem, at det var utroligt, at man kan få en bøde. Jeg havde jo betalt,« siger han.

Det er ikke kun Jørgen Hoppe, der oplever, at en parkerings-app kan miste stedsansen. Hos foreningen Forenede Danske motorejere, FDM, hører man ofte fra medlemmer, der har stolet blindt på en app og har fået en bøde.

En ny test af seks apps, som FDM har lavet i København, viser, at de kan have svært ved at finde ud af, hvor bilen er parkeret. Det skriver DR P4 København.

Ved én af testparkeringerne havde en app slet ikke strækningen markeret, mens en anden ikke kunne skelne mellem private og offentlige parkeringsområder.

Hos FDM mener juridisk konsulent Dennis Lange, at det er problematisk, at appsene ikke er mere præcise.

»Folk tror jo, at de har betalt rigtigt, men så ender man med både at betale for parkering og få en parkeringsafgift,« siger han.

Parkeringsappsene bruger mobiltelefonens gps-funktion til at finde frem til den korrekte position, men er der upræcisheder i gps'en, kan det ende galt.

Særligt, hvis der er flere parkeringsområder tæt på hinanden, viser testen.

Selvom Dennis Lange mener, at bilisten har ansvaret for at betale korrekt for sin parkering, mener han også, at app-udviklerne skal gøre mere for at sikre, at deres produkt virker bedre.

»De skal sørge for, at grænserne på kortet er tegnet de rigtige steder, og at app'en advarer brugerne om at tjekke, at deres placering er korrekt,« siger han.

Hos Easy Park genkender Bernd Reul, der er landedirektør i Danmark, problematikken.

Han mener dog, at det er mobiltelefonernes gps-signal, der er det store problem - ikke parkeringsappsene.

Derfor har Easy Park iværksat en række initiativer, der skal forhindre overraskelser som den, Jørgen Hoppe oplevede. Det drejer sig blandt andet om en ny funktion, der spørger brugeren, om bilen nu også holder det rigtige sted.

Bernd Reul regner med, at problemet bliver mindre i fremtiden i takt med den teknologiske udvikling.

»Telefonerne bliver mere præcise, og de kan bruge stadig bedre navigationssystemer,« siger han til DR P4 København.

Tilbage hos Jørgen Hoppe fik oplevelsen ham til at klage til både Easy Park og Q Park, der udskrev bøden. Mens Easy Park valgte at give ham pengene tilbage, har Q Park fastholdt bøden.

Forløbet har fået Jørgen Hoppe til at stole mindre på parkeringsappsene.

»I sidste ende er det jo mit ansvar. Jeg har lavet en fejl, hvilket jeg har erkendt. Men jeg synes, det er hårdt, at man skal have en bøde oveni, når man har forsøgt at parkere rigtigt,« siger han til DR P4 København.