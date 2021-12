Da popikonet Kandis trådte på scenen i Støvringhallen lørdag aften, var det foran et noget amputeret publikum.

Halvdelen af de 800 gæster, man forventede ville komme, blev nemlig væk fra den ellers udsolgte julefrokost.

»Jeg havde lidt set den komme, for 200 af dem havde meldt afbud i forvejen,« siger Hans Jørgen Møller, der som en frivillig del af festudvalget er ansvarlig for billetsalget.

I 22 år har Støvringhallen stablet denne julefrokost på benene.

»Og jeg tror, at sidst vi ikke var flere til arrangementet, var da vi startede op for de 22 år siden,« siger festudvalgsmedlemmet.

Hans Jørgen Møller kan dog sagtens finde mening i afbuddene.

»Jeg har fuld forståelse for, hvis folk bliver væk, fordi de er utrygge,« siger han.

Da vi rammer mandag, er der da også registreret over 7000 danskere, som er smittet med corona.

Tallet er steget markant siden det i weekenden lød, at der var lidt over 3000 smittede. Det oplyser SSI er fordi, diverse små problemer gjorde, at der har været forsinkelser med testsvar på flere PCR-tests.

Til en Kandis-koncert d. 20 november blev 16 mennesker også efterfølgende testet positive for corona.

Men selv var Hans Jørgen Møller og de andre gæster ikke utrygge.

»De, der mødte op, festede igennem. Der var fest og sang til klokken 02 om natten. Vi er klar igen til næste år,« konstaterer han.

Alle julefrokostdeltagerne skulle da også vise coronapas, og det forløb roligt. Hans Jørgen Møller måtte kun sende to ud af de 400 deltagere hjem, fordi de ikke havde passet i orden.

»Vi kunne heller ikke andet end at gennemføre,« siger Hans Jørgen Møller og afslutter:

»Kandis skulle jo have deres 100.000 kroner, og maden var allerede bestilt. Og så er det jo heller ikke forbudt.«