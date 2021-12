Frustrationen er stigende, og spørgsmålene er mange blandt de danskere, hvis coronapas står til at udløbe inden for den næste måneds tid.

Alligevel er de danske politikere og sundhedsmyndigheder tavse om, hvad der kommer til at ske i forhold til coronapas – ikke mindst set i lyset af at mange efterhånden har fået tredje vaccinestik.

For som det er nu, bidrager revaccinen ikke til at forlænge coronapasset.

Det slår Sundhedsministeriet fast over for B.T.

I stedet er det fortsat andet vaccinestik – hvis man har fået Pfizer eller Moderna – der er afgørende for, hvornår et coronapas udløber, hvilket i Danmark er 12 måneder senere.

'Sundhedsministeriet kan oplyse, at revaccination på nuværende tidspunkt ikke har betydning for gyldigheden af det danske coronapas. Coronapas efter færdigvaccination i Danmark gives alene på baggrund af anden vaccination, med undtagelse af vaccinationsforløb, der alene kræver en enkelt dosis, hvor gyldigheden gives på baggrund af denne ene dosis,' lyder det således i et skriftligt svar fra Sundhedsministeriet til B.T.

Men står det til en af landets førende eksperter i vaccine, så bør de danske myndigheder snart få taget sig sammen og få gjort det tredje vaccinestik – hvis man har fået sådan et – til det gældende i forhold til coronapas.

»Det tredje stik burde give forlængelse af coronapasset,« siger Ole F. Olesen, vaccineforsker med en ph.d. i immunologi og direktør for European Vaccine Institute, til B.T.

»De første to stik gav forhøjet beskyttelse i et helt til halvt år, men klinger derefter af. Det tredje stik giver beskyttelsen det samme boost, og derfor burde det være det gældende i coronapasset,« siger Ole F. Olesen.

»Det er naivt, hvis man ikke lader det tredje stik gælde i coronapasset,« uddyber han.

Til B.T. oplyser Sundhedsministeriet videre, at man hele tiden ser på, hvad der skal give adgang til et coronapas, når det gælder vacciner.

Og derfor har man sendt en anmodning af sted til Epidemikommissionen.

'Sundhedsmyndighederne vurderer løbende det faglige grundlag for anbefalinger om coronapas. Sundhedsministeriet har fået ny rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og vil derfor anmode Epidemikommissionen om at vurdere, om revaccination bør have en betydning for coronapassets gyldighed,' lyder svaret.

B.T. har bedt Sundhedsministeriet uddybe, hvornår man har tænkt sig at tage kontakt til Epidemikommissionen angående vurdering af det tredje stik og coronapas.

I skrivende stund er ministeriet ikke vendt tilbage med et svar.

Ligeledes har B.T. bedt Sundhedsministeriet om svar på, hvornår man forventer en afklaring af eventuel forlængelse af coronapas efter tredje vaccinestik. Heller ikke her er ministeriet så vidt vendt tilbage.

De første danskere fik deres første stik med coronavaccine 27. december 2020. Herfra skulle der gå mellem 21 og 28 dage til andet vaccinestik. Først 14 dage efter bliver et coronapas aktivt, så der er fortsat nogle uger til, at de første danskeres coronapas udløber.