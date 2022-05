Alt for mange kræftpatienter venter for længe på at få den rette behandling.

Sidste år måtte flere patienter nemlig vente betydeligt længere på at modtage behandling sammenlignet med året forinden.

Og ser man på tallene bag, kan kræftpatienternes postnummer have stor betydning for hastigheden. Det fremgår af en ny årsrapport fra Sundhedsdatastyrrelsen.

I 2021 lykkedes det samlet set at gennemføre 79 procent af alle kræftpakkeforløb inden for den maksimale forløbstid. Året forinden lå tallet på 81 procent.

Det er både trist og bekymrende, siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker i en pressemeddelelse.

»Vi må desværre konstatere, at udviklingen er gået den forkerte vej. En større andel patienter end i 2020 ventede sidste år i længere tid, end godt er. Det er trist og bekymrende. Kræft er en akut sygdom, som skal behandles hurtigt. Det er derfor, man har indført de lægefagligt begrundede forløbstider,« siger Jesper Fisker.

Af rapporten fremgår det desuden, at der er store udsving på behandlingstiden alt efter, hvor i landet man befinder sig. I Region Nordjylland blev 79 procent af alle kræftpakkeforløb nemlig gennemført til tiden modsat i Region Sjælland, hvor det kun var 63 procent.

Med andre ord var chancerne for at komme i gang med kræftbehandlingen altså større, hvis man boede i Rebild frem for i Ringsted.

Regeringen arbejder i disse dage på at nå til enighed med de øvrige partier om en sundhedsreform.

Som led i reformen har regeringen forslået, at en kommission skal komme med forslag til løsninger på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen kan gøres robust. Det handler blandt andet om at sikre, at der er nok sundhedspersonale.

»Vores hjemlige kræftbehandling er bedre end nogensinde. Langt flere overlever kræft. Men endnu flere ville overleve, hvis alle med kræft blev behandlet til tiden. Det sker kun, hvis der er tilstrækkeligt med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale på sygehusene. Så en kommission er en god idé, hvis den skrues fornuftigt sammen, og patienterne får en stemme, så der ikke går fagforeningskamp i den,« siger Jesper Fisker.