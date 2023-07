Søndag tweetede Elon Musk, at Twitter-logoet i fremtiden skulle skiftes.

Det betyder altså er farvel til den ikoniske blå fugl i den blå firkant, samt et goddag til Twitters nye logo – Et 'X'.

Det skriver CNN.

»Og snart vil vi sige farvel til Twitter-mærket og gradvist alle fuglene,« skrev den kontroversielle milliardær i et af sine mange tweets, som blandt andet også omfatter et tweet med teksten 'paint it black', efterfulgt af en brugerafstemning om, hvorvidt standardfarven på Twitter i fremtiden bør være sort.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

»Hvis et godt nok X-logo bliver postet i aften, vil vi gå live over hele verden i morgen,« fortsatte han i et tweet.

I november sidste år købte Elon Musk det populære sociale medie for hele 44 milliarder dollar.

Det er små 300 milliarder danske kroner.

Men Elon Musk har sidenhen måtte sande, at jo højere, man flyver, des dybere er der at falde.

Blandt andet har Elon Musk halveret selskabets værdi og gennemført store fyringsrunder, som du kan høre mere om i videoen øverst i artiklen.