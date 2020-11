Straffen i en sag om ydmygelsesvold fra Retten i Viborg får nu to fremtrædende politikere til at reagere.

Straffen skal op.

De fem gerningsmænd kunne forlade retten helt uden mærkbare konsekvenser.

»Det skriger til himlen på højere straffe og flere udvisninger. Vi vil helt konkret skrive ind i loven, at de her forbrydelser bliver takseret som hadforbrydelser. Det skal koste straksudvisninger for udlændinge og minimumsstraffe med ubetinget fængsel på 5 år,« lyder det fra Peter Skaarup, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

I sagen blev fem helt unge mænd mellem 15 og 16 år dømt for i forening at have ydmyget et offer på en parkeringsplads på Lyngbygade ved Rema 1000 i Silkeborg i juni måned.

Først blev offeret slået i ansigtet med knytnæve, så han faldt ned på asfalten. Da han lå nede på asfalten, fik han spark, fremgår det af dommen. Dernæst blev han bedt om at kysse en af gerningsmændenes fødder.

Efterfølgende tog en anden af gerningsmændene fat i nakken på offeret, hvorefter han blev tvunget til at kysse deres fødder.

Trods ydmygelserne kunne alle fem gerningsmænd forlade retten uden at skulle i fængsel.

De fik alle betingede domme på mellem 20 og 40 dages fængsel. Betinget betyder, at man ikke skal afsone, medmindre man begår ny kriminalitet. De blev dømt for simpel vold, der har en strafferamme på op til tre års fængsel.

Screenshot af en af videoerne på Instagram.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan der på Facebook og Instagram florerer videoer af lignende ydmygelser.

Blandt andet en video, hvor en dreng bliver tvunget til at slikke og kysse skoene på en gruppe drenge, mens de siger ‘god hund, god hund’.

En anden bliver spyttet i munden.

Videoerne bærer præg af, at gerningsmændene taler med tydelig “ghettoaccent”. Under voldsorgierne er ord som ‘din fucking luder’, ‘jeg smadrer dig’ og ‘skal du spille smart’ en del af standardsprogbruget.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, tøver ikke med at kalde ydmygelserne for et ‘indvandrerfænomen’.

»Vi må erkende, at der er en gruppe af indvandrere, som ikke tager ansvar for at opdrage deres børn, og som betragter danskere som andenrangsborgere. De er krystere, når de tryner i flok,« siger han.

Derfor er han også med på at hæve straffene.

»Hvis der går grupper af unge indvandrere og er voldelige, og de laver ydmygende overfald på sagesløse, så skal det have konsekvenser. Det nytter ikke, at de kan gå grinende ud af retten,« siger han og fortsætter:

Peter Skaarup (DF) vil hæve straffen for dominansvold.

»Det er et nyt fænomen i Danmark, og er der mangler i lovgivningen, så må vi se på, hvordan vi kan opdatere dem, så strafferammerne bliver brugt,« siger han.

Det lyder som noget, vi har hørt før. Hvordan skal det ske helt konkret?

»Jeg kan ikke på stående fod sige noget om hvordan, men man kunne jo overveje, om det skulle betragtes på lige fod med en hadforbrydelse, fordi det er en slags racisme med omvendt fortegn,« siger Rasmus Stoklund.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti er mere konkret med en minimumsstraf på fem års fængsel.

Er det ikke meget voldsomt at dømme helt unge drenge fem års fængsel og udvisninger, hvis det er første dom?

»Ikke når vi snakker om dominansvold, hvor indvandrere tydeligvis ikke vil det danske samfund og vores værdier. Det har jeg ingen respekt for, og derfor står jeg bag brugen af hårde straffe og udvisninger. Hvis man ikke opfører sig ordentligt, hører man ikke til her hos os,« siger Peter Skaarup.

I sagen fra Silkeborg har de to hovedgerningsmænd ud fra navnene at dømme anden etnisk herkomst end dansk. Men også to drenge med danskklingende navne var en del af flokken på fem.