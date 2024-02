Hvad ville der ske, hvis et missil blev sendt mod Christiansborg i København?

»Det vildeste, vi har at skyde med mod noget, der kommer fra luften, er håndvåben,« siger Peter Ernstved Rasmussen, ekspert i det danske forsvar.

Er det en joke?

»Nej, det er ikke en joke. Det et dét, vi har,« svarer han.

Peter Ernstved Rasmussen er journalist og redaktør på nichemediet OLFI, der skriver indgående om det danske forsvar.

I B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen, gør han i denne uge status over det danske forsvars tilstand:

»Vi skal have nogle missiler. Vi har intet, der beskytter os mod trusler fra luften,« siger han.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at bruge 155 milliarder kroner på det danske forsvar frem til 2033.

Første prioritet bør være et luftforsvar, mener Peter Ernstved Rasmussen.

»Vi skal have noget, der kan beskytte vores flyvestationer, hvor vi har vores F35-kampfly. Vi skal kunne beskytte de vigtigste installationer og myndigheder. Vi skal kunne skyde ting ned, der kommer mod København.«

Hvad ville der ske, hvis der blev sendt et missil mod København i dag?

»Så ville det forrette stor skade.«

Vi ville ikke kunne skyde det ned?

»Nej.«

Peter Ernstved Rasmussen fra forsvarsmediet OLFI. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Peter Ernstved Rasmussen fra forsvarsmediet OLFI. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Peter Ernstved Rasmussens analyse af behovet for et nyt dansk luftforsvar deles af Karsten Marrup fra Forsvarsakademiet, chef for Center for Luftoperationer. Danmark er så godt som forsvarsløse mod missiler, lyder det fra ham:

»Vi vil på mange parametre være pænt udfordret,« konstaterer han.

»Vi er ikke i stand til at imødegå alle de trusler, som vil kunne manifestere sig imod Danmark. Vi mangler luftforsvar, og det bliver vi nødt til at investere i.«

Karsten Marrup pointerer dog, at Danmarks kampfly vil kunne bruges til at skyde visse missiler ned.

Hvad ville der sker, hvis der blev fyrret et missil afsted mod Christiansborg lige nu?

»Det afhænger af en række faktorer. Er vi i stand til at se missilet? Er varslet langt nok? Er det et missil, vi er i stand til at skyde ned?«

Så det vil afhænge af, om man kan nå at få kampflyene på vingerne?

»For eksempel. Og så er det jo heller ikke alle missiler, et kampfly kan skyde ned.«

Så hvis det var et missil, vores kampfly ikke kan skyde ned, så ville det sige 'bang'?

»Så er det ikke utænkeligt, at det ville ramme Christiansborg.«

»Men, men, men: Inden du gør hele Danmarks befolkning forskrækkede, så skal du også lige se på, hvad sandsynligheden egentlig er for, at der kommer et missil fra øst med kurs mod Christiansborg. Det er ikke en handling, der på nogen måde ville være gratis for russerne,« afslutter Karsten Marrup fra Forsvarsakademiet.

»Vi er medlem af en alliance, der har forpligtet sig til at komme og hjælpe os og svare igen på sådan en handling.«

Udover kampflyene har Danmark tre fregatter, der med det nuværende udstyr kan affyre et missil ved navn SM-2 mod for eksempel andre missiler i luften. Forsvaret holder dog tæt med oplysninger om Danmarks beholdning af SM-2-missiler til fregatterne.

Forsvaret skriver selv, at SM-2-missilerne primært er beregnet til at blive brugt mod antiskibsmissiler og luftfartøjer – ikke til bekæmpelse af ballistiske missiler.

