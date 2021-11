Hverken stillestående tog eller utrænet personale har indtil nu været forsinkende faktorer.

Det påstår i hvert fald Odense Letbane, som hårdnakket holder fast i, at man bliver klar til at åbne omkring årsskiftet.

Men nu viser korrespondancer, som B.T. har fået aktindsigt i, at letbanen uden for offentligheden allerede i september måned anerkendte, at manglende testkørsler vil få betydning for, hvornår letbanen kan slå dørene op for passagerer.

På et møde den 23. september mellem Banedanmark, Odense Letbane og letbanens spanske entreprenør Comsa, drager en områdechef i Banedanmark i hvert fald netop den konklusion.

»Opstart af testkørsler er på kritisk vej i forhold til ibrugtagning, men dette kan ikke konkretiseres yderligere,« skriver områdechefen i et mailreferat til de andre mødedeltagere.

Odense Letbane er ellers ad flere omgange blevet spurgt til, hvilke konsekvenser de manglende tests har på planerne for åbningen af letbanen. Hertil har svaret lydt, at tidsplanen for åbning af letbanen er uændret.

Letbane-medarbejdere skriver dog allerede i maj måned i flere mails til Banedanmark, at et konstant flow af testkørsler er altafgørende. Et flow, der har stået stille - i hvert fald på store dele af kørestrækningen - de seneste måneder.

»Odense Letbane arbejder efter en meget komprimeret projekt- og testplan, hvor det er meget vigtigt, at vi snarest muligt kan fortsætte til de næste step i testen af vores anlæg, således at vi kan sikre en snarlig idriftsættelse af letbanen,« skriver en medarbejder i en mail til Banedanmark dateret til den 21. maj 2021.

Allerede i september måned anerkendte Odense Letbane, at manglende testkørsler vil få betydning for, hvornår letbanen kan slå dørene op for passagerer. Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd. Vis mere Allerede i september måned anerkendte Odense Letbane, at manglende testkørsler vil få betydning for, hvornår letbanen kan slå dørene op for passagerer. Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd.

Samme letbane-medarbejder skriver også, at projektet er under »et stort tidspres«, og at Odense Letbane er med på, at de lægger et »hårdt pres« på Banedanmarks organisation i bestræbelserne på at få mulighed for at fortsætte testaktiviteterne.

Letbanen havde indtil mandag i denne uge ikke kørt testkørsler i Odense midtby siden jomfrurejsen i centrum den 28. august. Det skyldes manglende godkendelser fra Banedanmark, der ikke har kunnet få den nødvendige dokumentation på, at fjern- og regionaltogtrafikkens signalsystem ikke bliver påvirket af letbanen.

Det er uklart, hvor længe denne strid har stået på, men B.T. kunne lørdag afsløre, at den er opstået, fordi Odense Letbane ikke har villet betale for det sikkerhedssystem, der kan garantere, at letbanens strøm ikke påvirker fjern- og regionaltogenes signaler igennem Odense.

I et skriftligt svar til Fyens Stiftstidende har direktør i Odense Letbane, Mogens Hagelskær, tidligere svaret på, om testforsinkelserne vil få betydning for åbningen af letbanen:

»Vi forventer fortsat, at letbanen åbner omkring årsskiftet. Der er mange forhold omkring sikkerhed og godkendelser, der skal falde på plads, og vi er ikke selv herre over dem alle sammen. Af samme grund holder vi en vis margin omkring tidspunktet for letbanens driftsstart. Men eventuelle udsagn om, at driftsstarten skulle blive »flere måneder forsinket«, kan vi ikke genkende.«

Flere politikere i Odense Byråd har også krævet svar på samme spørgsmål. Til et ekstraordinært møde i byrådets økonomiudvalg i september, skulle Mogens Hagelskær have forsikret politikerne om, at testforsinkelserne ikke rykker på letbanens åbning »omkring årsskiftet.«

Letbanen i Odense har ad flere omgange været forsinket. Eftersigende skulle letbanen åbne omkring årsskiftet. Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd. Vis mere Letbanen i Odense har ad flere omgange været forsinket. Eftersigende skulle letbanen åbne omkring årsskiftet. Foto: Kent Koll Rasmussen/Byrd.

Odense Letbane har ikke ønsket at stille op til interview i forbindelse med tilblivelsen af denne artikel. Letbanen er blevet forelagt det omtalte punkt på mødereferatet og har fået spørgsmål tilsendt på mail. Direktør Mogens Hagelskær har besvaret B.T.s henvendelse med følgende udtalelse:

»Det er klart, at når der undervejs opstår forhold, som påvirker tidsplanen, så bliver der for hver gang mindre elastik at give af i sidste ende, hvilket vi løbende har holdt vores ejerkreds orienteret om. Samtidig med, at vi naturligvis holder vores entreprenør op på den aftale, vi har indgået.«

Tirsdag kunne B.T. fortælle, at letbanen mandag har fået en betinget godkendelse af Banedanmark til at testkøre på hele strækningen. Ifølge B.T.s oplysninger går der dog stadig en rum tid, før Odense Letbane strømsætter hele letbanestrækningen.