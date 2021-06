»Så skrub ad helvede til hjem til langbortistan,« råber kvinden til børnefamilien.

En mand bryder ind og siger, at de også godt må være der. På en café i en gågade midt i Aalborg.

»De har ikke lige så meget ret til at være her,« svarer hun.

Bare få minutter tidligere ånder alt fred og ro omkring bordet, hvor Ruba Ekk sammen med sin familie sidder og spiser en is i sommersolen. Det ændrer sig i det øjeblik, en hund nærmer sig deres bord.

Se videoen øverst i artiklen. Den ældre kvinde er med sin hund flere gange gået tæt forbi bordene, hvor Ruba Ekk sidder med sin familie og treårige datter, som er bange for hunde. Da Ruba Ekks mand fortæller kvinden, at det skræmmer deres datter, eskalerer situationen pludselig. Foto: Privatfoto Vis mere Se videoen øverst i artiklen. Den ældre kvinde er med sin hund flere gange gået tæt forbi bordene, hvor Ruba Ekk sidder med sin familie og treårige datter, som er bange for hunde. Da Ruba Ekks mand fortæller kvinden, at det skræmmer deres datter, eskalerer situationen pludselig. Foto: Privatfoto

Hendes treårige datter er bange for hunde og begynder at græde. På kort tid eskalerer det til et sammenstød, som du kan se på videoen øverst i artiklen.

B.T. har nu talt med den ældre kvinde, som ikke mener, at hun har gjort noget forkert. Den forklaring og hendes oplevelse kommer vi til.

29-årige Ruba Ekk filmede episoden i sommeren 2019 og har i dag for første gang delt videoen med B.T., fordi hun har læst artiklerne og set videoerne af lignende hændelser, som i maj gik ud over en familie ved Kastrup Havn og i april postbuddet Mohammed Sallah, som blev kaldt perker af en fremmed mand.

Den sommerdag forsøger 29-årige Ruba Ekk at berolige sin grædende datter, mens den ældre kvinde med hunden kigger på dem og går videre.

De har jo ikke noget at gøre her, hvis de er bange for hunde. I Danmark har mange hunde Kvinden med hunden

Men fem minutter efter kommer hun tilbage.

»Jeg ved, at hunde er meget elsket i Danmark, så jeg sagde ikke noget og tog bare min datter op på skødet.«

Hunden er i snor og er ikke aggressiv, men den treårige pige bliver igen bange, da den nærmer sig deres bord på cafeen. Kort efter går kvinden forbi familien for tredje gang, fortæller Ruba Ekk. Hendes mand løfter derfor deres datter op i sine arme og spørger, hvorfor hun kommer hen til dem, når barnet er bange. Og her går det helt galt.

»Så skrub ad helvede til hjem til jer selv,« råber kvinden. »I skal ikke bo her, hvis I er bange for hunde.«

Det er ikke den første og eneste gang, at Ruba Ekk har været udsat for ubehagelige eller racistiske oplevelser. Hun har først nu delt videoen med B.T., efter hun så en lignende video fra Kastrup Havn. Foto: Byrd/Sarah Christine Nørgaard Vis mere Det er ikke den første og eneste gang, at Ruba Ekk har været udsat for ubehagelige eller racistiske oplevelser. Hun har først nu delt videoen med B.T., efter hun så en lignende video fra Kastrup Havn. Foto: Byrd/Sarah Christine Nørgaard

»Alle danskere har hunde. Vi elsker hunde,« fortsætter hun.

Kvinden får desuden sagt, at familien ikke har lige så meget ret til at være i Danmark, fordi de ikke er født her og ikke kan lide hunde.

»De nasser på os, de røvhuller,« siger hun som noget af det sidste.

Mødet med den ældre kvinde har mærket den syriske familie fra Brønderslev, fortæller Ruba Ekk.

Især én sætning ramte hende hårdt: »Så skrub ad helvede til hjem til jer selv.«

»Jeg ved, at vi ikke er velkomne. Men hvor skal vi tage hen?« siger hun.

Hendes familie kom til Danmark fra Syrien for syv år siden, og børnene er alle født i Danmark.

Fornærmende ord og nedværdigende vittigheder: Så mange indvandrere oplever det Udlændinge- og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelse er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse 54 procent af efterkommerne i medborgerskabsundersøgelsen 2020 har oplevet at blive udsat for fornærmende ord eller nedværdigende vittigheder på grund af deres etniske baggrund det seneste år. For indvandrere er tallet 26 procent. Inden for det seneste år har otte procent af efterkommerne og fem procent af indvandrerne oplevet at blive spyttet på, skubbet til eller slået på grund af deres etniske baggrund.

B.T. har talt i telefon med den ældre kvinde i videoen, som godt husker episoden med familien.

»Det er sådan nogle indvandrere, som er bange for hunde,« siger hun.

»Jamen, jeg kan ikke fordrage de der, som bare kommer og nasser og bruger mine skattekroner. Skriv du bare det.«

Kvinden afbryder opkaldet, men ringer en time senere tilbage igen. Hun fortæller, at hendes hund den dag gik hen til familiens bord. Det var tydeligt, at de var bange, og derfor trak hun sin hund til sig, fortæller hun.

Ruba Ekk og hendes familie har boet i Danmark i syv år. Børnene er alle født i Danmark. Den type oplevelser gør, at familien ikke føler sig velkommen i Danmark. Foto: Byrd/Sarah Christine Nørgaard Vis mere Ruba Ekk og hendes familie har boet i Danmark i syv år. Børnene er alle født i Danmark. Den type oplevelser gør, at familien ikke føler sig velkommen i Danmark. Foto: Byrd/Sarah Christine Nørgaard

»Jeg forklarede dem, at min hund ikke gjorde noget, og så gik jeg videre.«

Videoen viser dog, at kvinden ikke gik videre.

Du råber i videoen, at de skal smutte hjem til langbortistan?

»Det kan jeg godt have fundet på at sige, fordi de blev ved med at genere mig.«

Kvinden forklarer i telefonen, at hun har kaldt dem for nasserøve, fordi de efter hendes mening ikke retter sig ind efter danske forhold, hvor man ikke er bange for hunde, som hun ser det. Kvinden husker ikke at have råbt ad familien, som hun derimod mener talte vredt og hårdt til hende.

Hvad er det mere præcist, som retfærdiggør, at du overfuser dem?

»De var imod, at jeg havde en hund. Det har jeg lov til.«

De siger bare, at deres datter er bange?

»Nu gider jeg ikke bruge mere tid på det.« Ti minutter efter ringer kvinden igen for at uddybe sine udtalelser.

»Alle mennesker er lige gode. Jeg er ikke et ondt menneske og har ikke noget imod dem (familien, red.).«

»Jeg har noget imod, at de skabte sig hysterisk, og at de ikke forstod, hvad jeg sagde til dem.«

Hun garanterer også for, at udfaldet i en lignende situation havde været det samme uanset etnicitet.

Ruba Ekk har nu delt den to år gamle video med B.T. for første gang, fordi hun så en lignende episode ved Kastrup Havn, som også var blevet filmet. Ruba Ekk vil gerne vise, at den type hændelser sker oftere, end mange tror. Foto: Privatfoto Vis mere Ruba Ekk har nu delt den to år gamle video med B.T. for første gang, fordi hun så en lignende episode ved Kastrup Havn, som også var blevet filmet. Ruba Ekk vil gerne vise, at den type hændelser sker oftere, end mange tror. Foto: Privatfoto

Hvorfor skulle du råbe de ting til dem?

»Det er så fordi, at jeg er blevet såret over, at de har generet min lille hund og mig.«

»De har jo ikke noget at gøre her, hvis de er bange for hunde. I Danmark har mange hunde.«

Sammenstødet med kvinden fandt sted for to år siden, men det har efterladt Ruba Ekk med en frygt for, at hendes børn en dag er gamle nok til selv at opleve og forstå den slags udtalelser.

»Jeg ønsker ikke, at mine børn skal opleve det her,« siger hun.

B.T. har valgt at anonymisere kvinden i videoen og bringer ikke hendes navn. Redaktionen er bekendt med hendes fulde identitet.