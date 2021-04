Det kan meget vel være, at prins Harry ikke bliver den eneste med royalt blod i årerne i det store USA.

Den norske prinsesse Märtha Louise overvejer nemlig kraftigt at flytte til det amerikanske land for at bo sammen med sin kæreste, den skandaleombruste og selvudnævnte shaman Durek Verrett.

Det fortæller den 49-årige prinsesse i et interview med norske TV 2 forud for sin kommende dokumentarserie, 'Martha'.

Det skriver VG, som har talt med prinsessen i et opfølgende interview.

Prinsesse Martha Louise med sin shaman-kæreste, Durek Verrett. Foto: Carlos Diaz Vis mere Prinsesse Martha Louise med sin shaman-kæreste, Durek Verrett. Foto: Carlos Diaz

I interviewet fortæller Märtha Louise blandt andet detaljer om sit forhold med 46-årige Durek Verrett, der tidligere har været udskældt for udtalelser såsom at kræft kan være selvpåført, og at det vil efterlade et aftryk i kvinders vagina, hvis de har for mange sexpartnere.

Men hun fortæller altså også, at hun overvejer at flytte til USA, netop fordi Durek Verrett befinder sig i Los Angeles og ikke længere vil bo i Norge på grund af den massive kritik af ham.

Hun fortæller endvidere, at parret grundet coronapandemien ikke så hinanden i et halvt år sidste år, og at de på nuværende tidspunkt ikke har set hinanden siden jul.

»Det er ekstremt svært, men en følelse, som jeg deler med mange andre, der er i lignende situationer,« siger hun til VG og fortsætter:

Prinsesse Martha Louise med sin shaman-kæreste, Durek Verrett. Foto: Carina Johansen Vis mere Prinsesse Martha Louise med sin shaman-kæreste, Durek Verrett. Foto: Carina Johansen

»Det værste er ikke at vide, hvornår vi kan ses igen.«

Prinsesse Märtha Louise fortæller også, at hun ikke ved, hvornår hun vil flytte til USA, da det i øjeblikket er svært at planlægge på grund af corona.

Hun bekræfter dog, at hendes tre døtre, Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah, som hun fik med den afdøde Ari Behn, skal flytte med, når det bliver aktuelt.

Hun siger dog endvidere, at familien fortsat vil beholde et hjem i Norge, selvom de flytter til USA, da de stadig vil tilbringe meget tid i hjemlandet.

Durek Verrett. Foto: Carina Johansen Vis mere Durek Verrett. Foto: Carina Johansen

Den norske prinsesse bekræfter endvidere, at det i første omgang var planen, at familien skulle blive boende i Norge sammen med Durek Verrett, men at han ikke længere ønsker at bo i landet på grund af den voldsomme kritik af ham.

Prinsesse Märtha Louise er det ældste barn af kong Harald 5. og dronning Sonja.

Hun er storesøster til kronprins Haakon og nummer fire i den norske tronfølge efter sin lillebror og dennes to børn.