Forleden fik de spisende gæster i en madvogn i London en kongelig omgang service.

For pludselig stod Storbritanniens prins William bag disken – klar til at servere vegetarburgere.

»Jeg var tabt for ord,« lyder reaktionen fra en af de spisende gæster til Sky News.



Flere gæster var chokeret over at se prinsen, der blev introduceret af madvognens ejere som 'kokken.'

»Godmorgen allesammen. Den er veltilberedt og klar til at spise,« lyder den første hilsen fra den kommende konge.

Det er Prins William, der har inviteret holdet bag den populære YouTube-kanal 'Sorted Food' til at skabe, tilberede og distribuere såkaldte 'Earthshot-burgere'.

Burgere, der er udviklet med udgangspunkt i produkter designet af vinderne af Earthshot-prisen 2022. En pris, som prinsen selv har udviklet for at hylde personer, der arbejder for miljøfremmende tiltag.

Det betyder blandt andet, at ingredienserne til burgerne er blevet dyrket i et 'drivhus i en kasse', og at de er tilberedt på et særligt komfur, der er designet til at reducere luftforurening.

Til sidst serveres burgerne i en bionedbrydelig karton, der er skabt i London.

