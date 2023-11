Et spansk medie har oplyst, at det mandag aften har bragt en video, der skal bekræfte kronologien i kronprins Frederiks møde med veninden Genoveva Casanova.

Programmet Tartear, der udgives af den store spanske tv-station TeleCincos, har sendt en teaser ud, der angiveligt viser kronprinsen forlade Casanovas opgang tidligt om morgenen. Du kan se teaseren i et Instagram-opslag længere nede i artiklen ved at klikke på opslaget.

Desuden oplyser programmet flere detaljer om tidsforløbet for kronprinsens møde med sin spanske veninde.

Det var det spanske blad Lecturas, der for knap to uger siden bragte den oprindelige række af billeder, der viste, at kronprins Frederik havde mødtes med den mexicansk-spanske-danske tv-kendis og model Genoveva Casanova under en tur i den spanske hovedstad Madrid i slutningen af oktober.

Ifølge Lectures viste billederne både, at Kronprinsen og Casanova begge var gået ind i den opgang, hvor hun bor, at de havde været ude at spise, samt at de efterfølgende begge var kommet tilbage til den opgang, hvor hun bor sent på aftenen. Ifølge billederne var kronprins Frederik først kommet ud af opgangen den følgende morgen.

Kongehuset har ikke ønsket at kommentere sagen med begrundelsen, at man ikke kommenterer 'rygter og insinuationer'.

Genoveva Casanova har dog afvist, at der skulle være tale om mere end blot et venskabeligt forhold mellem hende og kronprinsen.

»Jeg benægter kategorisk de udsagn, der antyder et romantisk forhold mellem kronprins Frederik og mig, « har hun tidligere udtalt til det spanske magasin Hola.

Sidenhen tog hun skridtet videre og truede Lecturas med, at hun ville sagsøge mediet, hvis det ikke bragte et dementi inden syv dage.

Det har mediet ikke gjort, men Lecturas chefredaktør Luis Pliego har tidligere udtalt, at mediet blot har skrevet, at parret tilbragt natten sammen – men ikke at det har antydet, at der var et romantisk forhold.

Ifølge Lecturas forstærker den nye video det, som magasinet bragte.

På videoen, som mandag aften blev bragt i programmet, kan man ifølge Tardear se, at Kronprinsen forlader den opgang, som Casanova bor i med sin lille rullekuffert i hånden.

Tidspunktet skulle være klokken 8.28 den 26. oktober.

Ifølge mediet kan man på videoen se, at kronprinsen derefter går hen til et busstoppested og venter, hvor han foretager et opkald med sin mobiltelefon.

Derefter vandrer han rundt ved busstoppestedet i nogle minutter, inden han bliver hentet af en bil fra den danske ambassade. Han lægger angiveligt derefter selv sin kuffert i bilens bagagerum, hvorefter de ifølge de spanske medier kører til lufthavnen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra kongehuset, men det er endnu ikke lykkedes.