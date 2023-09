Dennis Knudsen føler sig »holdt udenfor« og »ydmyget«.

Kendisfrisøren har nemlig været ansvarlig for hår og make up på Netflix-filmen 'Ehrengard', som dronning Margrethe har designet scenografi og kostumer til – men han var ikke inviteret med hende til premieren.

»Vi føler os udelukket alle os fra filmholdet, der ikke var inviteret med til premieren. For de har kun plukket nogen ud, men vi har alle sammen knoklet rigtig hårdt på denne her film,« siger Dennis Knudsen til B.T.

Onsdag var der stor gallapremiere på Netflix-filmen 'Ehrengard', hvor ikke mindst dronning Margrethe og skuespillerholdet mødte op.

Mikkel Boe Følsgaard, Sidse Babett Knudsen, Alice Bier Zandén, dronning Margrethe og Bille August på den røde løber til forpremieren på Netflix-filmen 'Ehrengard: Forførelsens Kunst' i Moltkes Palæ i København, onsdag den 6. september 2023. Dronningen har lavet scenografi og kostumer til filmen. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Boe Følsgaard, Sidse Babett Knudsen, Alice Bier Zandén, dronning Margrethe og Bille August på den røde løber til forpremieren på Netflix-filmen 'Ehrengard: Forførelsens Kunst' i Moltkes Palæ i København, onsdag den 6. september 2023. Dronningen har lavet scenografi og kostumer til filmen. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Men ifølge Dennis Knudsen var der op mod 45 af folkene, der har arbejdet bag kulisserne på filmen, som aldrig modtog en invitation.

Derfor skrev han torsdag et Instagram-opslag stillet mod Dronningen, hvor han klager sin nød over den manglende invitation.

Overfor B.T. understreger Dennis Knudsen dog, at han godt ved, det ikke er Dronningen, der har sat foden i jorden og udelukket ham fra premieren.

Hvorfor retter du dit opslag til dronning Margrethe?

»Det er også til SF Film og så videre. Jeg ved godt, det ikke er Dronningen, der har siddet med gæstelisten. Men det er trods alt hendes film, og jeg har arbejdet for kongehuset i 12 år,« forklarer kendisfrisøren.

Ikke mindst understreger han, at han er stor royalist og kun har nydt at arbejde sammen med Dronningen undervejs i arbejdet med filmen.

Samme rosende ord deler han om instruktøren Bille August, hvis film han flere gange har stået for hår og make up på.

H.M. Dronning Margrethe viser sine decoupager til Kronprinsessen og Bille August efter forpremieren på Netflix-filmen 'Ehrengard: Forførelsens Kunst' i Moltkes Palæ i København, onsdag den 6. september 2023. Dronningen har lavet scenografi og kostumer til filmen. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Vis mere H.M. Dronning Margrethe viser sine decoupager til Kronprinsessen og Bille August efter forpremieren på Netflix-filmen 'Ehrengard: Forførelsens Kunst' i Moltkes Palæ i København, onsdag den 6. september 2023. Dronningen har lavet scenografi og kostumer til filmen. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Men derfor mærker han stadig skuffelsen over den manglende invitation, når kun nogle af de ansatte på filmen blev inviteret, ligesom kendisser uden relation til filmen gjorde.

»Jeg har lavet film i over 40 år, og jeg har aldrig prøvet ikke at være inviteret med til en premiere,« sukker Dennis Knudsen.

»Jeg kan jo se billeder fra den røde løber, hvor der var masser af mennesker med, som intet har med filmen at gøre – så kan man jo tænke, hvad deres grund var til, at de skulle med premieren.«

Arrangørerne har vel ret til selv at vælge, hvem de vil have med til premieren?

»Ja, det har vel haft noget at gøre med, at der ikke har været plads – men hvorfor har man så så mange andre med?« siger Dennis Knudsen.

»Jeg synes ikke, det er en fair måde at lave en premiere på. Det får jo os andre til at føle, at vi ikke er fine nok, men i stedet er det lille barn i klassen, der bliver holdt udenfor.«

Derfor ærgrer Dennis Knudsen sig nu her på dagen efter den store 'Ehrengard'-gallapremiere.

»Man kunne jo have lavet en visning for resten af os bagefter, med eller uden Dronningen. Det handler jo bare om at få den anerkendelse for sit arbejde,« siger Dennis Knudsen til slut.

»Og nu kommer filmen jo på Netflix, så resten af os får aldrig mulighed for at se den på et stort lærred.«

Dennis Knudsen føler sig ydmyget, fordi han ikke blev inviteret med til gallapremiere med Dronningen på den film, de arbejdede sammen på. Han har nemlig arbejdet for ikke mindst prinsesse Marie gennem mange år - og han har også mange gange før arbejdet sammen med instruktøren Bille August på hans film. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Dennis Knudsen føler sig ydmyget, fordi han ikke blev inviteret med til gallapremiere med Dronningen på den film, de arbejdede sammen på. Han har nemlig arbejdet for ikke mindst prinsesse Marie gennem mange år - og han har også mange gange før arbejdet sammen med instruktøren Bille August på hans film. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Under Dennis Knudsens Instagram-opslag får han desuden opbakning fra sin faste kollega på filmen, hår- og make up-artisten Susanne Søbye.

'Tak Dennis så rigtig skrevet. Føles så ydmygende og mobbe agtig at have knoklet for noget i så lang tid og så ikke være inviteret til visningen / premieren,' skriver hun i kommentarsporet.

B.T. har været i kontakt med Kongehuset, der henviser til arrangøren, som har været ansvarlig for gæstelisten.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Lead Agency og Netflix.

'Ehrengard - Forførelsens Kunst' får premiere på Netflix torsdag 14. september.