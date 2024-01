Prins Joachim flyttede sidste år til den amerikanske hovedstad, Washington, D.C., mens han samtidig varetager rollen som rigsforstander i Danmark.

Det bliver han ved med, når hans storebror, kronprins Frederik, bliver konge.

Men ifølge danskerne betyder det ikke, at prins Joachim bør flytte hjem til Danmark for at kunne varetage rigsforstander-rollen hurtigere, hvis det skulle være tilfældet, siger et flertal i en ny måling lavet af analyseinstituttet YouGov for B.T.

1001 udvalgte danskere er i undersøgelsen blevet forholdt følgende udsagn:

1.001 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 9.–10. januar 2024.

»Prins Joachim bør efter min mening flytte tilbage til Danmark, da der muligvis kan blive mere brug for ham som rigsforstander i Danmark, når/hvis kong Frederik, dronning Mary og kronprins Christian er på rejser i udlandet sammen eller bortrejst samtidig.«

Og her lyder klart fra flertallet:

Prins Joachim behøver ikke flytte hjem. Også selvom der i givet fald skulle blive mere brug for ham, hvilket heller ikke er sikkert.

47 procent svarer, at de enten er »helt uenig« eller »delvist uenig« i påstanden. Noget, som ikke kommer bag på B.T.s underholdningschef, Fie West Madsen.

»Målingen cementerer, at prins Joachim er rykket ud i periferien af det danske kongehus. Han har boet i Frankrig i en årrække og nu i Washington, så danskerne har vænnet sig til, at han spiller en mindre rolle,« siger hun og tilføjer:

»Det viser også, at Dronningens plan om et slankere kongehus i vid udstrækning har givet pote, siden danskerne tydeligvis ikke mener, der er voldsomt brug for prins Joachim i Danmark.«

Prins Joachim, prinsesse Marie, greve Felix, greve Henrik og komtesse Athena ankommer til prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023.

16 procent er »delvist enig« eller »helt enig« – og endelig er 26 procent hverken enig eller uenig.

Som rigsforstander kan man varetage den kommende konges – i dag dronning Margrethes – forpligtelser som statsoverhoved, når monarken er forhindret heri, som for eksempel ved ophold i udlandet.

Prins Joachim og prinsesse Benedikte varetager rollen.

I 2019 blev Kronprinsessen udpeget som rigsforstander, ligesom prins Christian blev det i oktober i forbindelse med hans 18 års fødselsdag. Og endelig fortsætter dronning Margrethe med at være det, når hun har abdiceret.

Og dermed har Danmark altså fem rigsforstandere, når kronprins Frederik bliver udråbt som konge. Her deltager prins Joachim, mens prinsesse Marie bliver i Washington, D.C.

Tronskiftet finder sted søndag – og du kan følge den historiske dag hele weekenden her på B.T.

