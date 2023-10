Politikerne har holdt efterårsferie. Det er dem vel undt. Det er trods alt hele to uger siden, Folketinget kom tilbage fra sommerferie.

Folketingets efterårsferie er dog grunden til, at det på trods af en meget ihærdig indsats simpelthen ikke er lykkedes mig at finde en politiker, som har gjort sig fortjent til titlen som ‘ugens vinder’ i dansk politik.

Jeg hopper derfor direkte til ugens taber.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) under åbningsdebatten i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ugen taber: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne

Det er dybt pinligt. Det er en fadæse. Det er decideret skamfuldt for Lars Løkke Rasmussen og det danske udenrigsministerium.

Fredag kunne Berlingske afsløre, at Løkke før ferien havde holdt et virtuelt møde, som han troede var med den afrikanske kommissionsformand Moussa Faki.

MEN i virkeligheden var det en russisk komiker, han talte med.

På den optagelse, som Berlingske har lagt frem, kan man tydeligt høre den russiske komikers kilometer tykke russiske accent.

Og Løkke undrende sig tilsyneladende ikke over, at en afrikansk diplomat talte engelsk med en tyk, tyk, tyk russisk accent.

Det gjorde ingen andre i Udenrigsministeriet åbenbart heller ikke.

Hvad værre er, så sagde Løkke ting, som absolut ikke skulle ud i offentligheden og endda ting, som man kan undre sig over han sagde til en afrikansk diplomat - også selvom Løkke troede, at det var en privat samtale.

Han sagde, at han forventede, at Volodymyr Zelenskyj på et tidspunkt vil sætte sig til forhandlingsbordet med russerne:

»Jeg tror, der vil komme et punkt, hvor den ukrainske præsident vil tilpasse situationen og fastslå, at det nu er på tide at begynde forhandlinger,« siger Lars Løkke Rasmussen i videoen.

Måske er det rigtigt, men det er jo præcis det, russerne håber på - altså at de kan køre Ukraine trætte og tvinge dem til forhandlingsbordet.

Løkke og det danske udenrigsministerium har derfor med deres amatørisme bidraget til, at russerne har god grund til at tænke, at deres strategi virker.

Det svækker ikke ligefrem russernes beslutsomhed.

Den her fadæse er rigelig stor til, at en udenrigsminister under normale omstændigheder vil gå af eller blive fyret af Folketinget. Men når udenrigsministeren hedder Lars Løkke Rasmussen og regeringen er en flertalsregering, så sker det naturligvis ikke.

Men det ændrer ikke på, at Løkke er ugens taber i dansk politik.

