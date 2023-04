Det danske og svenske afvisningsberedskab fulgte torsdag et russisk militærfly ud af luftrummet over Østersøen.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

Det er første gang nogensinde, at Danmark og Sverige har arbejdet sammen på denne måde.

Billeder fra forsvaret viser de tre svenske og danske kampfly sammen med det russiske militærfly.

Hans Skovmose, der er oberstløjtnant og chef for Operationsafdelingen i Flyverkommandoen, siger:

»Operationen i dag viser, hvor langt vi er kommet i vores samarbejde med Sverige. Det er frugten af flere års arbejde med at knytte de nordiske lande tættere sammen. Det er meget tilfredsstillende at se samarbejdet køre så smidigt.«

De fire kampfly mødtes torsdag den 20. april lidt efter klokken 13 over Østersøen mellem Sverige, Sjælland og Bornholm og mødte der et russisk IL20 COOT-A-militærfly, som var på vej mod vest fra Kaliningrad. Efter at have fundet flyet og fulgt det på dets rute skiltes de tre nationers fly og returnerede til deres respektive hjemmebaser.

Russiske fly patruljerer med jævne mellemrum over Østersøen, og deres flyvemønstre giver ofte anledning til, at Danmark eller et eller flere af vores nabolande sender kampfly på vingerne.

»Vores landes flyvevåben træner jævnligt sammen, så det er ikke nyt for os at samarbejde både i luften og på jorden, men det er nyt, at vi på denne måde viser fælles front omkring håndhævelse af suveræniteten i luftrummet. Det viser stærkt sammenhold«, siger Hans Skovmose.

Fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), siger:

»Vi lever i en usikker tid, som helt grundlæggende er præget af Ruslands aggressive adfærd. Vi må forvente, at Østersø-området bliver præget af et højere spændingsniveau, end vi har været vant til. Vi har et tæt og solidt samarbejde med Sverige, og derfor ser vi også meget positivt på et svensk NATO-medlemskab, som vil styrke sikkerheden i Norden, i Europa og hele det transatlantiske område.

Det russiske fly befandt sig hele tiden i internationalt luftrum.

De danske og svenske fly var under hele forløbet under egen national kommando.